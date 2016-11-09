全球金市：特朗普赢得美国总统大选，刺激欧洲黄金实货买盘

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“我们预计实货黄金需求将上升，因为大家将进行避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung表示。
“如果人民币继续贬值，黄金需求当然会升温。”
路透接触的美国金币经销商大多都表示，即便金价下跌，但他们尚未看到太多的买兴。
纽约Manfra,Tordella & Brookes在早晨的交易很淡静，之后金价下跌才开始吸引买兴。
“价格下跌让当天的销售状况好转，后来变得非常忙，”Manfra,Tordella & Brookes总裁Roy Friedman表示。
美国铸币局发言人称，铸币局亦销售淡静，到下午早些时候，只有三份金币和银币下单。铸币局销售对象只有获授权的购买方。(完) (编译 王丽鑫/侯雪苹/李爽 审校 徐文焰/张荻/李婷仪)
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