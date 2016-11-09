版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 07:20 BJT

金砖国家：11月9日股汇市收盘纵览

路透11月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月9日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌2.47%，报880.15点。

中国股市：沪综指收盘跌幅缩窄，美国大选推升避险情绪致波动加剧

中国汇市：人民币大幅震荡收盘小涨，特朗普获胜后美元渐企稳

香港股市：恒生指数收跌2.2%，因特朗普赢得大选打击风险资产

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.4%，报63,258.267点。

巴西汇市：雷亚尔一度跌逾2%，因特朗普在美国总统大选中获胜，令市场措手不及。雷亚尔兑美元 收报3.2080/95，上日收报3.1669/74。

============================================================================

南非股市：主要股指小幅收高，受黄金类股大涨提振，因投资者寻求避险。指标Top-40指数 收盘上涨0.67%，报44,494.27点；大盘综合指数 收盘上涨0.55%，报50,977.85点。

南非汇市：兰特大跌，此前特朗普在美国总统大选中获胜

=========================================================================

印度股市：下跌逾1%，收窄了日间逾6%的跌幅，因投资者认为取消大额纸币对经济有利，并能令通胀放缓。指标BSE指数 收盘下跌1.23%，报27,252.53点；NSE指数 收盘下跌1.31%，报8,432点。

印度汇市：卢比兑美元 受取消大额纸币提振转为上涨，盘中一度触及10月4日来高位66.40，终场收报66.425/66.435，上日收报66.615/66.625。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.82%，报990.35点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.86%，报514.42点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.2%，报63.89；卢布兑欧元 升值0.72%，报69.77。(完) (编译 侯雪苹；审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐