金砖国家：11月9日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月9日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌2.47%，报880.15点。
中国股市：沪综指收盘跌幅缩窄，美国大选推升避险情绪致波动加剧
中国汇市：人民币大幅震荡收盘小涨，特朗普获胜后美元渐企稳
香港股市：恒生指数收跌2.2%，因特朗普赢得大选打击风险资产
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.4%，报63,258.267点。
巴西汇市：雷亚尔一度跌逾2%，因特朗普在美国总统大选中获胜，令市场措手不及。雷亚尔兑美元 收报3.2080/95，上日收报3.1669/74。
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南非股市：主要股指小幅收高，受黄金类股大涨提振，因投资者寻求避险。指标Top-40指数 收盘上涨0.67%，报44,494.27点；大盘综合指数 收盘上涨0.55%，报50,977.85点。
南非汇市：兰特大跌，此前特朗普在美国总统大选中获胜
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印度股市：下跌逾1%，收窄了日间逾6%的跌幅，因投资者认为取消大额纸币对经济有利，并能令通胀放缓。指标BSE指数 收盘下跌1.23%，报27,252.53点；NSE指数 收盘下跌1.31%，报8,432点。
印度汇市：卢比兑美元 受取消大额纸币提振转为上涨，盘中一度触及10月4日来高位66.40，终场收报66.425/66.435，上日收报66.615/66.625。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.82%，报990.35点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.86%，报514.42点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.2%，报63.89；卢布兑欧元 升值0.72%，报69.77。(完) (编译 侯雪苹；审校 杜明霞)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。