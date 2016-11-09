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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 06:52 BJT

****澳新经济指标预测--11月10日-11月17日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值 
    
    11月7日当周
    
    11月10日(四)
    0030 澳洲房屋融资                               9月      -2.0%         -3.0%
             投资性房屋融资                                    --          +0.1%
    2130 新西兰制造业表现指数(PMI)                 10月        --           57.7
    2145 新西兰食品价格指数                        10月        --          -0.9%
    
    11月11日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数     11月         --          49.4
    
    11月14日当周
    
    11月14日(一)
    2145 新西兰零售销售(较前季)                   第三季        --         +2.3%
                       (较上年同期)                             --         +6.0%
    
    11月15日(二)
    2230 澳洲新车销售                              10月         --         +2.5%
    
    11月16日(三)
    0030 澳洲薪资价格指数(较前季)                 第三季        --         +0.5%
                         (较上年同期)                           --         +2.1%
    0200 新西兰公债海外持有比例                    10月         --         61.9%
    2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数        第三季        --         +0.9%
                                  产出指数                      --         +0.2%
    
    11月17日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                        10月         --      减少0.98
             全职就业人数(万人)                                 --       减少5.3
             就业参与率                                         --         64.5%
             失业率                                             --          5.6%
    (完) 
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 徐文焰；审校 张荻)

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