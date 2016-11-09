澳新经济指标预测--11月10日-11月17日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月7日当周 11月10日(四) 0030 澳洲房屋融资 9月 -2.0% -3.0% 投资性房屋融资 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 10月 -- 57.7 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.9% 11月11日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 49.4 11月14日当周 11月14日(一) 2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 -- +2.3% (较上年同期) -- +6.0% 11月15日(二) 2230 澳洲新车销售 10月 -- +2.5% 11月16日(三) 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.1% 0200 新西兰公债海外持有比例 10月 -- 61.9% 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数 第三季 -- +0.9% 产出指数 -- +0.2% 11月17日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 -- 减少0.98 全职就业人数(万人) -- 减少5.3 就业参与率 -- 64.5% 失业率 -- 5.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 张荻)