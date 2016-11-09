日韩经济指标预测--11月10日-11月17日****

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月7日当周 11月9日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,919 外资投资日本股票(亿日圆) 买超1,089 2350 日本核心机械订单(较前月) 9月 -0.8% -2.2% (较上年同期) +3.5% +11.6% 11月10日(四) 0300 韩国L货供额 9月 -- +7.7% 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 11月 -- 正10 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 10月 -0.1% 持平 (较上年同期) -2.7% -3.2% 11月11日(五) -- 韩国央行利率决定 11月 1.25% 1.25% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 41.9 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 37.7 11月14日当周 11月13日(日) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- -8.3% 进口物价(较上年同期) -- -7.8% 2350 日本GDP(较前季) 第三季 +0.2% +0.2% GDP环比年率 +0.9% +0.7% 11月14日(一) 0430 日本工业生产(修正值) 9月 -- 持平 产能利用率(较前月) -- +2.6% 11月15日(二) -- 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 -- 顺差72 出口 -- -3.2% 进口 -- -5.4% 11月16日(三) 暂无重要经济数据。 11月17日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.1% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。