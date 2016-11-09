加拿大股市：收盘小涨，特朗普胜选提振能源类股

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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“我认为(特朗普当选总统)，对加拿大经济和加拿大股市整体来说可能有利。”Manulife Investments首席投资策略师Philip Petursson表示。
特朗普曾承诺减税和加大基础建设支出，对一些加国企业或许是利好。
包括金矿商在内的材料类股涨1.7%，不过随着黄金避险买盘的消退，这些涨幅已被部分回吐；与此同时重量级金融类股涨幅不到0.6%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高103.07点或0.7%，报14,759.91点。
加元兑美元触及八个月低点后，扳回部分跌幅。
加元/美元 收报1.3378加元或0.7475美元，远较周二收盘价1.3305加元或0.7516美元疲软。盘中加元/美元曾触及3月以来最弱水准1.3525加元。(完)
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(编译 陈宗琦/张若琪 审校 李婷仪/郑茵)
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