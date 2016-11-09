《中国报摘》--中国证券报11月10日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 头版头条:
--共和党总统候选人特朗普当选美国第58届总统，当日避险类资产大幅走强，亚欧股市、美元及美股指期货一度跳水。业内人士认为，就中国而言，由于经济政策稳定、金融系统和市场相对独立，美国大选结果影响有限，A股中长期走势仍主要由国内基本面决定。
* 其他:
--中国证监会下发通知，要求派出机构督促期货公司加强经纪业务风险管理，密切关注客户风险状况，加强对期货配资活动的风险防范；各期货公司不得从事配资业务或以任何形式参与配资业务，不得为配资活动提供便利。
--中国证券投资者保护基金有限责任公司发布10月投资者信心调查分析报告，调查结果显示，10月中国证券市场投资者信心指数达55.3，环比上升9.9%，创下今年以来新高。
--万科 公告称，8月16日-11月9日，中国恒大集团 通过其附属公司进一步收购1.62亿股万科A股，耗资约42亿元人民币；截至11月9日，中国恒大共持有9.15亿股万科A股，占万科已发行股本总额约8.285%，总代价约为187.7亿元。
--11月9日发布的最新一期环渤海动力煤指数显示，环渤海5500大卡动力煤价格指数报收于606元/吨，环比下行1元/吨，结束了此前煤价连续18期上涨的局面。
--针对银行投贷联动试点，知情人士透露，各试点银行设立投资功能子公司有望年内获批。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。