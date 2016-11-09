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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 07:59 BJT

日本数据：10月M3货币供应额较上年同期增长3.2%--央行

路透东京11月10日 - 日本央行周四公布，日本10月M3货币供应额较
上年同期增长3.2%。

    下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分
前值可能已修正)：
    
                 10月     9月    8月   上年10月
    M2           +3.7    +3.5*   +3.3    +3.7
    M3           +3.2    +3.0*   +2.8    +2.9
    广义流动性   +1.9    +1.8    +1.5*   +4.0

    注：* 为修正值。

    参看完整图表，请浏览日本央行网站：
     here
    (完)
  
 (编译 张若琪 审校 龚芳)

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