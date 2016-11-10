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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 08:09 BJT

表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者买超海外债券

路透东京11月10日 - 周四出炉的资本流动数据显示，11月5日止当周外资转为卖超日股。
    
    外资11月5日止当周在日本股市卖超1,064亿日圆，前一周为买超1,089亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券6,049亿日圆，前一周为买超8,923亿日圆。
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
    
                         股市           债市        货币市场
    10月30日-11月5日    -106.4           -6.2         -119.1 
    10月23日-10月29日   +108.9         -267.8         +144.6

    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                        股市          债市         货币市场
    10月30日-11月5日   +183.3         +604.9          -16.5 
    10月23日-10月29日  +205.3r        +892.3r          -8.0
    10月16日-10月22日    -5.6         +774.3r        -101.5

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here
    (完)    
    
  
 (编译 陈宗琦；审校 张若琪)

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