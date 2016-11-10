中国个股：乐视网董事长称明后年利润快速增长，电视业务转盈--报载

路透上海11月10日 - 据上海证券报周四报导，在昨日举行的投资者交流会上，乐视网 创始人、董事长贾跃亭表示，公司明后年利润将快速增长，近年来持续亏损的超级电视业务将进入利润期。

在谈及整个乐视生态的融资前景时，乐视网董事、副总经理刘弘表示，非上市公司的各个板块都处在不同的融资阶段，相信很快会陆续公布各板块的融资情况，很多战略投资者都在纷纷接触乐视，各个板块都在谈判中，相信“很快”会解决资金问题。

贾跃亭指出，“我们认为上市公司2017年、2018年会开始出现利润快速增长的情况，尤其是超级电视开始进入利润期，从过去两年的财报来看，超级电视（乐视致新）亏损已经减少很多。”

他说，非上市公司则不会采取全面盈利的模式，但会停止烧钱，会真正让现金流、毛利快速地增长。

2015年，负责超级电视业务的乐视致新公司营收增加至86.93亿元人民币，净亏损增至7.31亿元，乐视网持有乐视致新58.55%股权。今年上半年，乐视致新的营收由去年同期的27.48亿元增至74.61亿元，净亏损却从2.87亿元缩小至0.57亿元。

贾跃亭还指出，未来乐视网将由三大业务变成四大业务。公司将在目前的云、视频、超级电视子生态等三大业务的基础上，增加Content Open Eco，形成四大核心业务。不过报导未对Content Open Eco这一新业务作更多阐述。

据中国证券报同日报导，贾跃亭在交流会上会指出，从推进速度到实现方式，未来乐视的经营策略将发生改变。他举例称，未来超级电视存量很快会突破一千万台，开机广告单日收入将突破两百万元，更何况，UI（用户界面）、轮播桌面、APP广告还没有开发。如果乐视资金没有这么紧张，乐视完全没有必要提前来开发广告收入。

由贾跃亭等创建的乐视，旗下分为乐视网、非上市的乐视生态以及超级汽车三大板块，近年来公司在乐视生态及超级汽车上投入数百亿元资金，扩张速度过快，资金接继不上。贾跃亭近日在致员工的内部信中明确指出，将告别烧钱扩张，转向做深做透市场，其中乐视网要以全面实现盈利为目标。