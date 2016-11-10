版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 08:08 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月10日

路透11月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7554
港元 )
    
    美国股市周三大幅收高，道琼工业指数 收升256.95点，或1.4%，至18,589.69点，距离8月触及的
纪录高位仅低0.25%；从隔夜时段的大跌中强劲反弹，因华尔街投资者消化了对共和党候选人特朗普当选美国
总统的沮丧情绪。    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              125.890     -0.92       13052       9.763       2.45
 中国铝业                            10.090      0.90        21643       3.130       1.96
 中国移动                            56.140      -1.82       218570      87.078      0.32
 中国人寿                            12.390      -2.21       141757      19.218      0.83
 中石油                              68.250      -2.22       26121       5.293       1.79
 中石化                              71.880      -2.27       13667       5.575       2.10
 汇丰控股                            38.700      0.83        3672405     60.027      3.49
 中电信                              50.790      -2.50       16299       3.939       0.74
 中国联通                            11.480      -2.13       91948       8.903       0.71
 兖州煤业                            7.640       1.46        12451       5.925       1.63
 华能国际                            24.910      -0.32       21533       4.830       0.83
 南方航空                            28.430      -1.11       2931        4.410       0.91
 东方航空                            22.920      0.26        729         3.555       1.57
 中芯国际                            6.860       -0.72       44337       1.064       2.31
 （完）

 (整理 梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐