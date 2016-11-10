《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月10日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7554 港元 ) 美国股市周三大幅收高，道琼工业指数 收升256.95点，或1.4%，至18,589.69点，距离8月触及的 纪录高位仅低0.25%；从隔夜时段的大跌中强劲反弹，因华尔街投资者消化了对共和党候选人特朗普当选美国 总统的沮丧情绪。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 125.890 -0.92 13052 9.763 2.45 中国铝业 10.090 0.90 21643 3.130 1.96 中国移动 56.140 -1.82 218570 87.078 0.32 中国人寿 12.390 -2.21 141757 19.218 0.83 中石油 68.250 -2.22 26121 5.293 1.79 中石化 71.880 -2.27 13667 5.575 2.10 汇丰控股 38.700 0.83 3672405 60.027 3.49 中电信 50.790 -2.50 16299 3.939 0.74 中国联通 11.480 -2.13 91948 8.903 0.71 兖州煤业 7.640 1.46 12451 5.925 1.63 华能国际 24.910 -0.32 21533 4.830 0.83 南方航空 28.430 -1.11 2931 4.410 0.91 东方航空 22.920 0.26 729 3.555 1.57 中芯国际 6.860 -0.72 44337 1.064 2.31 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。