《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月10日

路透11月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7554 港元 ) 美国股市周三大幅收高，道琼工业指数 收升256.95点，或1.4%，至18,589.69点，距离8月触及的 纪录高位仅低0.25%；从隔夜时段的大跌中强劲反弹，因华尔街投资者消化了对共和党候选人特朗普当选美国 总统的沮丧情绪。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 125.890 -0.92 13052 9.763 2.45 中国铝业 10.090 0.90 21643 3.130 1.96 中国移动 56.140 -1.82 218570 87.078 0.32 中国人寿 12.390 -2.21 141757 19.218 0.83 中石油 68.250 -2.22 26121 5.293 1.79 中石化 71.880 -2.27 13667 5.575 2.10 汇丰控股 38.700 0.83 3672405 60.027 3.49 中电信 50.790 -2.50 16299 3.939 0.74 中国联通 11.480 -2.13 91948 8.903 0.71 兖州煤业 7.640 1.46 12451 5.925 1.63 华能国际 24.910 -0.32 21533 4.830 0.83 南方航空 28.430 -1.11 2931 4.410 0.91 东方航空 22.920 0.26 729 3.555 1.57 中芯国际 6.860 -0.72 44337 1.064 2.31 （完） (整理 梁慧仪)