《中国报摘》--其他报纸重要消息11月10日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**上海证券报**
--记者最新从多家银行获悉，监管部门对于个人住房按揭贷款的差别化住房信贷政策并未变化，但较之前强调了贷款人信息等真实性审核，同时在发放个人住房按揭贷款的量上，要求做到月度增量环比下降。
--乐视网 董事长贾跃亭表示，在自由现金流方面，即使没有新增的融资进来，在策略调整三四个月之后，目前资金窘迫的局面会彻底改观。
**证券时报**
--今年5月中房地产 曾抛出重组方案，拟作价逾54亿元人民币收购实际控制人中交集团旗下中交地产100%股权，但随后搁浅；时隔近半年中房地产再度公告称，将以委托管理的形式取得对中交地产的经营权，这也意味着中交集团将再次启动旗下地产业务整合。
**人民日报**
--2015年全国社会保险基金决算的报告已报国务院同意，财政部公布了相关数据。数据显示，2015年全国社会保险基金总收入46,354亿元，同比增长14.6%；总支出39,118亿元，同比增16.1%；当年收支结余7,236亿元，年末滚存结余58,893亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。