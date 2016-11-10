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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 08:26 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月10日

**上海证券报**

--记者最新从多家银行获悉，监管部门对于个人住房按揭贷款的差别化住房信贷政策并未变化，但较之前强调了贷款人信息等真实性审核，同时在发放个人住房按揭贷款的量上，要求做到月度增量环比下降。

--乐视网 董事长贾跃亭表示，在自由现金流方面，即使没有新增的融资进来，在策略调整三四个月之后，目前资金窘迫的局面会彻底改观。

**证券时报**

--今年5月中房地产 曾抛出重组方案，拟作价逾54亿元人民币收购实际控制人中交集团旗下中交地产100%股权，但随后搁浅；时隔近半年中房地产再度公告称，将以委托管理的形式取得对中交地产的经营权，这也意味着中交集团将再次启动旗下地产业务整合。

**人民日报**

--2015年全国社会保险基金决算的报告已报国务院同意，财政部公布了相关数据。数据显示，2015年全国社会保险基金总收入46,354亿元，同比增长14.6%；总支出39,118亿元，同比增16.1%；当年收支结余7,236亿元，年末滚存结余58,893亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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