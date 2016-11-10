《香港报摘》--经济日报11月10日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--特朗普爆冷当选美国下任总统，令市场大跌眼镜，触发风险资产一度暴泻，为6月英国公投以来最大波动。美股场外一度急跌867点，惟开市跌势纾缓至不足100点，更因特朗普表示愿意与环球合作，令人觉得贸易战风险减低，纾缓市场紧张情绪，道指午市曾升211点。美债息先跌后升，似有抛售迹象，或令年底前流动性更见紧张。
**其他**
--香港宽频 伙拍乐视及电视广播 销售收费电视解码器，有信心从市场对手抢下更多用户，未来要看市场情况决定是否加价。
--独立融资服务公司毕尔比金融集团今年6月向香港、德美英等六个地方进行市场调查，分别访问200间中小企业。发现香港中小企对经济前景及未来销售表现最悲观，当中仅15%认为香港经济良好，另48%受访者则认为疲弱。对于未来12个月的销售，三成半企业料将会下跌。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。