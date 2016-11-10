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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 08:37 BJT

日本债市：公债价格受美债拖累重挫，10年券收益率触一个半月高位

10年期指标日债期货价格 一度下跌0.58点至151.38，为日本央行引进控制收益
率曲线的新政策框架以来的最大跌幅。10年期日债期货最新报151.51。
    
    美债收益率扬升，30年期美债收益率录得逾五年来最大涨幅，因投资者认为特朗普贸易
保护主义与财政扩张的政策立场将提振通胀。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债         0.000%     +0.0   -0.280%
    五年期公债        -0.180%     +3.5   -0.215%
    10年期公债       -0.040%     +4.0   -0.080%
    20年期公债        0.395%     +4.5    0.350%
    30年期公债        0.520%     +4.5    0.475%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.50    -0.45    151.95
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪/陈宗琦；审校 张涛)

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