日本债市：公债价格受美债拖累重挫，10年券收益率触一个半月高位

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
10年期指标日债期货价格 一度下跌0.58点至151.38，为日本央行引进控制收益 率曲线的新政策框架以来的最大跌幅。10年期日债期货最新报151.51。 美债收益率扬升，30年期美债收益率录得逾五年来最大涨幅，因投资者认为特朗普贸易 保护主义与财政扩张的政策立场将提振通胀。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.280% 五年期公债 -0.180% +3.5 -0.215% 10年期公债 -0.040% +4.0 -0.080% 20年期公债 0.395% +4.5 0.350% 30年期公债 0.520% +4.5 0.475% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.50 -0.45 151.95 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪/陈宗琦；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。