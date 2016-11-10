《香港报摘》--信报11月10日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--美国总统大选战果令市场大跌眼镜，环球市场昨天如坐过山车，在亚洲时段，风险资产遭恐慌性抛售，港股亦曾近千点；资金涌入避险资产。不过进入欧洲时段，市场恢复冷静，美股更是平稳开市，道指收市大涨256点。
**其他**
--政务司司长林郑月娥指出，政府将采取更积极的角色，寻求解决强积金对冲机制的方案，以加强保障员工，而又不致增加企业、特别是小企业的负担。
--FinanceAsia引述消息指出，中国银行 正在考虑安排子公司中银国际分拆上市。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。