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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 08:35 BJT

《香港报摘》--信报11月10日

**头版头条**

--美国总统大选战果令市场大跌眼镜，环球市场昨天如坐过山车，在亚洲时段，风险资产遭恐慌性抛售，港股亦曾近千点；资金涌入避险资产。不过进入欧洲时段，市场恢复冷静，美股更是平稳开市，道指收市大涨256点。

**其他**

--政务司司长林郑月娥指出，政府将采取更积极的角色，寻求解决强积金对冲机制的方案，以加强保障员工，而又不致增加企业、特别是小企业的负担。

--FinanceAsia引述消息指出，中国银行 正在考虑安排子公司中银国际分拆上市。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)

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