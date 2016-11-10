版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 08:43 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月10日

*工商时报：

--证券史上首桩道义补偿案例出现，乐陞案昨日出现重大转折，中信金 与投保中心达成协议，将给付5亿台币的补偿金予投保中心，总计因乐陞公开收购案损失的2万名投资人，平均每位可获得补偿金约1.3-1.4万台币。

--美国选举结果出炉，台湾总统蔡英文指示：维持股汇市等金融情势稳定、对美各项经贸政策不变，并且在外交上持续强化推动、与美国新政府团队保持密切联系等三项指示。

*经济日报：

--行政院长林全紧急找来财金三巨头研商对策，将全力稳定股汇市；金管会也备妥调高融券保证金成数、扩大信用交易抵缴担保品范围等三大短期救市措施。因应美大选结果，国安基金昨天召开临时委员会议，决议持续密切观察，暂不启动护盘。

--川普（特朗普）当选美国总统，工商团体担忧美国贸易保护主义越加盛行，工总理事长许胜雄呼吁政府，尽快与各国洽签自由贸易协定（FTA）；而工商协进会理事长林伯丰认为，美国一旦推出高关税壁垒，将促使各国跟进，政府要快把内需市场做出来，且汇率该贬就要贬。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐