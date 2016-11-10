《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月10日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--证券史上首桩道义补偿案例出现，乐陞案昨日出现重大转折，中信金 与投保中心达成协议，将给付5亿台币的补偿金予投保中心，总计因乐陞公开收购案损失的2万名投资人，平均每位可获得补偿金约1.3-1.4万台币。
--美国选举结果出炉，台湾总统蔡英文指示：维持股汇市等金融情势稳定、对美各项经贸政策不变，并且在外交上持续强化推动、与美国新政府团队保持密切联系等三项指示。
*经济日报：
--行政院长林全紧急找来财金三巨头研商对策，将全力稳定股汇市；金管会也备妥调高融券保证金成数、扩大信用交易抵缴担保品范围等三大短期救市措施。因应美大选结果，国安基金昨天召开临时委员会议，决议持续密切观察，暂不启动护盘。
--川普（特朗普）当选美国总统，工商团体担忧美国贸易保护主义越加盛行，工总理事长许胜雄呼吁政府，尽快与各国洽签自由贸易协定（FTA）；而工商协进会理事长林伯丰认为，美国一旦推出高关税壁垒，将促使各国跟进，政府要快把内需市场做出来，且汇率该贬就要贬。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。