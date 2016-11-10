《汇市简讯》美元/日圆有良好需求，美债收益率上涨亦成助力

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美元/日圆摆脱低位后向上攀涨
* 特朗普胜选对市场的震撼如今已减弱，市场更加关注美国公债收益率反弹
* 美国公债隔夜遭遇庞大卖压，10年期美债收益率目前报在2.020%，两年期美债收益率报0.888%
* 东京定盘时有良好的薪酬结算日需求；进口商昨天站在买方但力道有限
* 106.00之前仍然有卖单，但上方有停止单，下降中的200日移动均线切入位在106.60
* 今日到期的期权规模为：在106.00有10亿美元，在106.30-107.00有逾20亿美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 张若琪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。