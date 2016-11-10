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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 08:39 BJT

《汇市简讯》美元/日圆有良好需求，美债收益率上涨亦成助力

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* 美元/日圆摆脱低位后向上攀涨

* 特朗普胜选对市场的震撼如今已减弱，市场更加关注美国公债收益率反弹

* 美国公债隔夜遭遇庞大卖压，10年期美债收益率目前报在2.020%，两年期美债收益率报0.888%

* 东京定盘时有良好的薪酬结算日需求；进口商昨天站在买方但力道有限

* 106.00之前仍然有卖单，但上方有停止单，下降中的200日移动均线切入位在106.60

* 今日到期的期权规模为：在106.00有10亿美元，在106.30-107.00有逾20亿美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 张若琪)

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