《全球重要经济事件一览表》--11月10日-11月17日

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11月10日(四)

上海--2016(第十三届)中国并购年会。

北京--2016全球治理高层政策论坛，至11日。

--商务部举行新闻发布会，解读1-10月和10月当月外贸运行情况。

--外交部举行中外媒体吹风会，外交部李保东副部长、王超副部长和商务部国际贸易谈判副代表张向晨介绍介绍习近平主席对厄瓜多尔、秘鲁、智利进行国事访问并出席在秘鲁利马举行的亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议有关情况。

安大略--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一项金融服务业峰会中发表演说。

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济发表演说(0200)。

圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德陈述经济和货币政策(1415)。

斯德哥尔摩--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席瑞典银行家协会所主办的年会(1450)；瑞典央行总裁英韦斯将与会并就金融稳定和为实现更稳定金融业的必要改革发表演说。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行执行委员会会议。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

11月11日(五)

首尔--韩国央行举行货币政策会议，将宣布利率决定(0100)。

华盛顿--(通过视频)美联储副主席费舍尔就“美国货币政策和全球经济”发表讲话。

墨尔本--澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)出席澳新金融服务业协会(FINSIA)的监管者小组讨论。

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加太平洋企业和投资简报会：小组讨论，主题为“运用地区优势增强中国贸易和投资”(2330)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行全行委员会会议。

11月14日(一)

浙江义乌--2016中国(义乌)丝绸之路经济带城市国际论坛(至15日)，论坛主题为“促进互联互通 共建贸易繁荣”。

旧金山--旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)参加太平洋商业与投资简报的小组讨论会，主题为“发挥区域力量促进中国贸易与投资增长”。

美国德州威奇托福尔斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加当地第26届年度经济论坛的问答环节。

东京--日本央行总裁黑田东彦于名古屋对商界领袖发表演说。

11月15日(二)

墨尔本--澳洲央行发布11月政策会议记录(0030)。

墨尔本--澳洲央行总裁洛威在澳洲经济发展委员会(CEDA)的年度餐会上发表讲话。

11月16日(三)

浙江乌镇--第三届世界互联网大会(至18日)。

广东深圳--2016高交会中国高新技术论坛(至18日)。

费城--费城联邦储备银行总裁哈克就“联储的目的与功能”发表演说。

伦敦--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参加2016年瑞银欧洲会议(UBS European Conference)的小组讨论会，主题为“量化宽松后的货币政策：直升机洒钱或是回归升息？”

安大略--加拿大央行副总裁连恩于滑铁卢市的一项活动中发表演说(0305)。

11月17日(四)

北京--财经年会(至18日)。

纽约--纽约联储、美联储理事会及自由职业者联盟(Freelancers Union)举行一项论坛活动，主题为“工作的演化”。演讲者包括纽约联储总裁杜德利与美联储理事布雷纳德。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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