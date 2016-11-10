《中国重要政经日程》--11月10日-12月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
=============================今日重要政经日程==========================
11月10日（周四）
--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。
--2016全球治理高层政策论坛在北京召开，至11日。
--商务部举行新闻发布会，解读1-10月和10月当月外贸运行情况。
*--科技部副部长李萌举行新闻发布会，介绍《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》有关情况。
*--外交部举行中外媒体吹风会，外交部李保东副部长、王超副部长和商务部国际贸易谈判副代表张向晨介绍介绍习近平主席对厄瓜多尔、秘鲁、智利进行国事访问并出席在秘鲁利马举行的亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议有关情况。
*--国家卫生计生委定召开新闻发布会，介绍《关于进一步推广深化医改经验的若干意见》及各地医改进展情况。
=============================近期重要政经日程==========================
11月14日（周一）
--2016中国（义乌）丝绸之路经济带城市国际论坛于在浙江义乌举办，至15日。论坛主题为“促进互联互通 共建贸易繁荣”。
11月16日（周三）
--第三届世界互联网大会在浙江乌镇举办，至18日。
--2016高交会中国高新技术论坛在广东深圳举行，至18日。
11月17日（周四）
--财经年会在北京召开，至18日。
11月23日（周三）
--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。
11月24日（周四）
--2016第五届中国上市公司领袖峰会在四川成都举行，至26日。主题为“聚焦供给侧、创新资本路”。
11月28日（周一）
--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。
12月8日（周四）
--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会在北京召开，至10日。
12月10日（周六）
--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。
12月13日（周二）
--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。
12月15日（周四）
--第十三届中国国际金融论坛将在上海召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 陈杨；审校 李文科)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。