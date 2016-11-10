《全球市场》亚洲股市反弹，在特朗普意外胜选后恢复镇定

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“特朗普担任总统的另一项关键影响为，随之而来的不确定性可能损及美式和平(Pax Americana)，及其自1945年以来对全世界(特别是亚洲)所带来的好处。”
由大宗商品价格普遍劲扬看来，投资人目前似乎愿意乐观看待特朗普胜选一事。
单单铜价 即上涨3.4%，铁矿石.IO62-CNI=SI则劲扬4.7%，达2015年1月以来最高位。
油价随美股回升，布兰特原油期货 涨0.53美元至每桶46.57美元，美国原油期货 涨0.36美元至45.34美元。
美国原油期货周四在亚洲早盘下滑0.16美元。
避险的黄金一度高见1,337.40美元，目前则大幅拉回至每盎司1,277美元。(完) (编译/审校 王丽鑫/李爽/侯雪苹/陈宗琦/杜明霞/龚芳/张涛/李婷仪/张荻/徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。