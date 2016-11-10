《全球市场》亚洲股市反弹，在特朗普意外胜选后恢复镇定

“特朗普担任总统的另一项关键影响为，随之而来的不确定性可能损及美式和平(Pax Americana)，及其自1945年以来对全世界(特别是亚洲)所带来的好处。”

由大宗商品价格普遍劲扬看来，投资人目前似乎愿意乐观看待特朗普胜选一事。

单单铜价 即上涨3.4%，铁矿石.IO62-CNI=SI则劲扬4.7%，达2015年1月以来最高位。

油价随美股回升，布兰特原油期货 涨0.53美元至每桶46.57美元，美国原油期货 涨0.36美元至45.34美元。

美国原油期货周四在亚洲早盘下滑0.16美元。