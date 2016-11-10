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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 08:51 BJT

《汇市简讯》美元/韩元涨势熄火，因韩国央行疑似进场干预

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* 美元/韩元开盘上涨报1158.0，符合隔夜无本金交割远期外汇(NDF)收盘走势

* 韩国央行疑似出手干预来平抑市场，汇价最新交投在1155.5

* 200日移动均线位置1155.0构成支撑位，若是跌破将引发多头弃械投降

* 跌破该处水平的话，美元/韩元可能下探1146.4，此为波林格区间上升趋势通道底部

* 韩国当局周三说准备好稳定市场

* 随着日股日经指数几乎收复周三所有跌幅，韩股上涨1.6%。

(完) (编译 李婷仪 审校 李爽)

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