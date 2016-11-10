《汇市简讯》美元/韩元涨势熄火，因韩国央行疑似进场干预

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0038GMT
* 美元/韩元开盘上涨报1158.0，符合隔夜无本金交割远期外汇(NDF)收盘走势
* 韩国央行疑似出手干预来平抑市场，汇价最新交投在1155.5
* 200日移动均线位置1155.0构成支撑位，若是跌破将引发多头弃械投降
* 跌破该处水平的话，美元/韩元可能下探1146.4，此为波林格区间上升趋势通道底部
* 韩国当局周三说准备好稳定市场
* 随着日股日经指数几乎收复周三所有跌幅，韩股上涨1.6%。
(完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。