《香港报摘》--其他报纸重要消息11月10日

**明报**

--长江基建 合并电能 失败后，长和 副主席、长建主席李泽钜近日申报先后两次增持长建，合共涉资1,454万港元；及一次过沽清以家族权益持有的15.1万股电能股份，套现约1,105万港元。长建发言人确认，上述买卖均是李泽钜妻子王俪桥作出的股份买卖活动。

**苹果日报**

--德昌电机 截至9月止中期盈利升23%至1.21亿美元。虽然集团看好全年业绩能胜去年，但由于预期下半年度内地及北美汽车行收入放缓，料下半年的财务表现将逊于上半年。

**星岛日报**

--市场传腾讯控股 旗下腾讯影业计画至2017年底，投资最少20亿元人民币于荷里活及内地投资电影融资。

**文汇报**

--香港永明金融行政总裁邓立新表示，没有特别统计内地客户的收入数字，但公司客户、产品、分销渠道多元化，着重香港市场，因此银联停止内地居民通过银联卡购买有储蓄成分的保险产品对公司影响不大。他透露，最近一个月成立一个四至五人的小组，主要针对香港高资产净值客户，为他们进行财务分析以及销售万用寿险等产品。（完）

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