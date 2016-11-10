《香港报摘》--其他报纸重要消息11月10日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**明报**
--长江基建 合并电能 失败后，长和 副主席、长建主席李泽钜近日申报先后两次增持长建，合共涉资1,454万港元；及一次过沽清以家族权益持有的15.1万股电能股份，套现约1,105万港元。长建发言人确认，上述买卖均是李泽钜妻子王俪桥作出的股份买卖活动。
**苹果日报**
--德昌电机 截至9月止中期盈利升23%至1.21亿美元。虽然集团看好全年业绩能胜去年，但由于预期下半年度内地及北美汽车行收入放缓，料下半年的财务表现将逊于上半年。
**星岛日报**
--市场传腾讯控股 旗下腾讯影业计画至2017年底，投资最少20亿元人民币于荷里活及内地投资电影融资。
**文汇报**
--香港永明金融行政总裁邓立新表示，没有特别统计内地客户的收入数字，但公司客户、产品、分销渠道多元化，着重香港市场，因此银联停止内地居民通过银联卡购买有储蓄成分的保险产品对公司影响不大。他透露，最近一个月成立一个四至五人的小组，主要针对香港高资产净值客户，为他们进行财务分析以及销售万用寿险等产品。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。