《台湾重要政经日程》--11月10日-12月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
=====================今日重要政经消息==============================
11/10(四)
--9:30 行政院长林全主持行政院会。
--14:30 副总统陈建仁主持〞国家年金改革委员会〞第二十次委员会议。
--09:00 财政委员会邀金管会主委报告备询。
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11/21(一)
--16:00 经济部公布10月外销订单年增率，上月为年增3.9%。
--16:20 央行公布第三季经常帐，上季顺差171.3亿美元。
11/22(二)
--08:30 主计总处公布10月季调后失业率，上月为3.93%。
--12:30 标售105甲14期公债250亿台币，30年期，25日发行。
11/23(三)
--16:00 经济部公布10月工业生产指数，上月年增5.02%。
11/24(四)
--16:00 央行公布10月M2年增率，上月年增4.05%。
12/5(一)
--16:00 央行公布11月外汇存底数字，上月底4,352.63亿美元。
12/6(二)
--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增1.70%。
--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，9日发行。
12/7(三)
--16:00 财政部公布11月出口数据，上月年增9.4%。
12/13(二)
--12:30 标售财105-8期国库券，数额350亿台币，期限182天期，14日发行。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。