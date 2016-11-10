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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--11月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
    
    11月10日(四)
    2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月)               10月       -0.1%         持平
                           (较上年同期)                          -2.7%        -3.2%
    
    11月11日(五)
     --  韩国央行利率决定                            11月        1.25%        1.25%
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数       11月          --          41.9
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       11月          --          37.7
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数       11月          --          49.4
    0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     10月终值       +0.2%        +0.2%
                                 (较上年同期)                    +0.7%        +0.7%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         +0.2%        +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.8%        +0.8%
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)              10月          --         +0.4%
                           (较上年同期)                            --         -0.3%
    0930 英国建筑业产出(较前月)                       9月        -0.2%        -1.5%
                       (较上年同期)                              -0.4%        +0.2%
    1500 美国密西根大学消费者信心指数             11月初值        87.5         87.2
                             现况指数                            103.4        103.2
                             预期指数                             77.3         76.8 
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值       预估值

    11月9日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周   买超6,049         --
         外资投资日本股票(亿日圆)                            卖超1,064         --
    2350 日本核心机械订单(较前月)                      9月       -3.3%        -0.8%
                         (较上年同期)                            +4.3%        +3.5%
    
    11月10日(四)
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             10月        正23         正19
    0030 澳洲房屋融资                                  9月       +1.6%        -2.0%
             投资性房屋融资                                      +4.6%          -- 
    0300 韩国L货供额                                   9月       +7.9%          -- 
    0745 法国工业生产(较前月)                          9月       -1.1%        -0.3%
    0745 法国非农就业岗位(较前季)                   第三季       +0.3%          -- 
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)            9月       -0.8%        -1.0%
                       (经工作日调整，较上年同期)                +1.8%        +2.2%
    1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月        48.9          -- 
    1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月        53.4          -- 
    1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月        40.0          -- 
    1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数      11月        35.5          -- 
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)            11月5日当周      25.4         26.0
                 四周均值(万人)                                 25.975          -- 
                 续请失业金人数(万人)           10月29日当周     204.1          203
    1330 加拿大新屋价格指数                            9月       +0.2%        +0.2%
    1900 美国联邦预算(亿美元)                         10月     赤字440      赤字800
    2130 新西兰制造业表现指数(PMI)                    10月        55.2          -- 
    2145 新西兰食品价格指数                           10月       -0.8%          -- 
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数               11月        正14          -- 
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞/王洋；审校 张若琪)

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