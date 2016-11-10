主要国家经济指标预测--11月11日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月10日(四) 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 10月 -0.1% 持平 (较上年同期) -2.7% -3.2% 11月11日(五) -- 韩国央行利率决定 11月 1.25% 1.25% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 41.9 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 37.7 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 49.4 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 10月 -- +0.4% (较上年同期) -- -0.3% 0930 英国建筑业产出(较前月) 9月 -0.2% -1.5% (较上年同期) -0.4% +0.2% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 11月初值 87.5 87.2 现况指数 103.4 103.2 预期指数 77.3 76.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月9日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超6,049 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超1,064 -- 2350 日本核心机械订单(较前月) 9月 -3.3% -0.8% (较上年同期) +4.3% +3.5% 11月10日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 10月 正23 正19 0030 澳洲房屋融资 9月 +1.6% -2.0% 投资性房屋融资 +4.6% -- 0300 韩国L货供额 9月 +7.9% -- 0745 法国工业生产(较前月) 9月 -1.1% -0.3% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 +0.3% -- 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 9月 -0.8% -1.0% (经工作日调整，较上年同期) +1.8% +2.2% 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 48.9 -- 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 53.4 -- 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 40.0 -- 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 35.5 -- 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月5日当周 25.4 26.0 四周均值(万人) 25.975 -- 续请失业金人数(万人) 10月29日当周 204.1 203 1330 加拿大新屋价格指数 9月 +0.2% +0.2% 1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字440 赤字800 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 10月 55.2 -- 2145 新西兰食品价格指数 10月 -0.8% -- 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 11月 正14 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞/王洋；审校 张若琪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。