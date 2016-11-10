永安期货：中国期指主力增仓意愿不足

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月10日的《期货日报》：
周三市场呈现V型反转走势，盘中一度由于美国大选影响，外围股市纷纷重挫，拖累上证综指击穿3,100点关口，之后在有色、煤炭及房地产板块带动下触底反弹，最终收报3,128点。期指三个品种全线回落，其中IF相对抗跌，主力合约仅下跌0.41%，IH及IC跌幅均在0.5%之上。基差方面，各个品种同样表现迥异，其中IF及IH期指贴水持续收敛，IH贴水更是收窄至仅仅0.1点，IC刚好相反，其期货贴水再度扩大至48.6点。
总体来说，虽然周三指数由于外部因素扰动出现剧烈震荡，但多空双方增仓意愿不足，各自仍旧维持“按兵不动”态势。因此，预计期指短期仍将维持高位震荡格局。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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