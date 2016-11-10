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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 09:02 BJT

永安期货：中国期指主力增仓意愿不足

以下内容节选自11月10日的《期货日报》：

周三市场呈现V型反转走势，盘中一度由于美国大选影响，外围股市纷纷重挫，拖累上证综指击穿3,100点关口，之后在有色、煤炭及房地产板块带动下触底反弹，最终收报3,128点。期指三个品种全线回落，其中IF相对抗跌，主力合约仅下跌0.41%，IH及IC跌幅均在0.5%之上。基差方面，各个品种同样表现迥异，其中IF及IH期指贴水持续收敛，IH贴水更是收窄至仅仅0.1点，IC刚好相反，其期货贴水再度扩大至48.6点。

　　总体来说，虽然周三指数由于外部因素扰动出现剧烈震荡，但多空双方增仓意愿不足，各自仍旧维持“按兵不动”态势。因此，预计期指短期仍将维持高位震荡格局。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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