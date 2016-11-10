国泰君安期货：大连铁矿石将延续强势，因结构性矛盾加剧

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月10日的《期货日报》：
本周，大连铁矿石期货主力1701合约震荡上行，11月9日封死涨停板，报收551.5元/吨，三日累计上涨51.5元/吨，涨幅超过10%。短期，煤炭供应紧张问题仍未有效缓解，焦煤、焦炭价格持续大幅上涨，对钢厂成本端冲击较为明显。为提高焦炭使用效率，钢厂被迫采用高品矿，高品矿资源紧张局面有所加剧，虽然港口库存创新高，但铁矿石结构性矛盾仍然突出。在煤焦价格仍维持高位、钢价仍有上行动力的前提下，铁矿石将延续强势。
近期黑色产业链整体走势强劲，为提高焦炭使用效率，钢厂被迫采用高品矿，高品矿资源的紧张局面有所加剧。虽然港口库存创出新高，但铁矿石结构性矛盾仍然突出，在煤焦价格仍维持高位、钢价仍有上行动力的前提下，铁矿石将延续强势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。