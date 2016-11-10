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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 09:04 BJT

国泰君安期货：大连铁矿石将延续强势，因结构性矛盾加剧

以下内容节选自11月10日的《期货日报》：

　　本周，大连铁矿石期货主力1701合约震荡上行，11月9日封死涨停板，报收551.5元/吨，三日累计上涨51.5元/吨，涨幅超过10%。短期，煤炭供应紧张问题仍未有效缓解，焦煤、焦炭价格持续大幅上涨，对钢厂成本端冲击较为明显。为提高焦炭使用效率，钢厂被迫采用高品矿，高品矿资源紧张局面有所加剧，虽然港口库存创新高，但铁矿石结构性矛盾仍然突出。在煤焦价格仍维持高位、钢价仍有上行动力的前提下，铁矿石将延续强势。

　　近期黑色产业链整体走势强劲，为提高焦炭使用效率，钢厂被迫采用高品矿，高品矿资源的紧张局面有所加剧。虽然港口库存创出新高，但铁矿石结构性矛盾仍然突出，在煤焦价格仍维持高位、钢价仍有上行动力的前提下，铁矿石将延续强势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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