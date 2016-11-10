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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 09:06 BJT

中原期货：沪胶连破阻力，郑煤强势整理

以下内容节选自11月10日的《期货日报》：

橡胶1701本周以来“过五关斩六将”，先后突破10月中旬后形成的收敛三角形，随后突破4月21日高点14,830元/吨，可谓王者归来。近3个交易日最大涨幅高达14%，加速上行的节奏暂时没有改变的迹象。从波段对等运动概率看，期价上摸17,000元/吨的可能性依然存在。操作上，建议回调以14,800元/吨做防守参与波段性多单。

　　自郑煤1701期价上行至650元/吨后，市场分歧明显加剧，价格呈现高位震荡格局。但趋势性指标MA20依旧强劲上扬，预示市场多头趋势仍未发生实质性改变。短期，期价在610—680元/吨之间维持震荡概率较大。操作上，以回调支撑位附近顺势做多为主，不建议在跌破支撑位前参与隔夜空单。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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