中原期货：沪胶连破阻力，郑煤强势整理

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月10日的《期货日报》：
橡胶1701本周以来“过五关斩六将”，先后突破10月中旬后形成的收敛三角形，随后突破4月21日高点14,830元/吨，可谓王者归来。近3个交易日最大涨幅高达14%，加速上行的节奏暂时没有改变的迹象。从波段对等运动概率看，期价上摸17,000元/吨的可能性依然存在。操作上，建议回调以14,800元/吨做防守参与波段性多单。
自郑煤1701期价上行至650元/吨后，市场分歧明显加剧，价格呈现高位震荡格局。但趋势性指标MA20依旧强劲上扬，预示市场多头趋势仍未发生实质性改变。短期，期价在610—680元/吨之间维持震荡概率较大。操作上，以回调支撑位附近顺势做多为主，不建议在跌破支撑位前参与隔夜空单。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。