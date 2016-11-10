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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 09:09 BJT

中信期货：大连焦煤期货进入加速赶顶阶段，供需缺口逐渐弥补

以下内容节选自11月10日的《期货日报》：

11月7日，焦煤期货多个合约涨停，创出年内新高。当前，山西柳林4#主焦煤价格在1,460元/吨，中转地京唐港山西主焦价格在1,580元/吨，分别较年初上涨81%和74%，已与2012年煤价快速下跌前的水平相当。我们认为，焦煤价格目前处于最后一涨阶段，后期随着供应的释放以及供需矛盾的缓解，焦煤价格将出现回落。

　　基于后期的供需演变和近期期货市场变化，我们认为焦煤价格目前处于最后一涨阶段，后期经过供应端的产能释放和供需矛盾的缓解，焦煤价格将出现回落。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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