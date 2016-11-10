中信期货：大连焦煤期货进入加速赶顶阶段，供需缺口逐渐弥补

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月10日的《期货日报》：
11月7日，焦煤期货多个合约涨停，创出年内新高。当前，山西柳林4#主焦煤价格在1,460元/吨，中转地京唐港山西主焦价格在1,580元/吨，分别较年初上涨81%和74%，已与2012年煤价快速下跌前的水平相当。我们认为，焦煤价格目前处于最后一涨阶段，后期随着供应的释放以及供需矛盾的缓解，焦煤价格将出现回落。
基于后期的供需演变和近期期货市场变化，我们认为焦煤价格目前处于最后一涨阶段，后期经过供应端的产能释放和供需矛盾的缓解，焦煤价格将出现回落。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。