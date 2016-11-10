版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 09:15 BJT

长江期货：纺企补充库存暂时支撑棉价

以下内容节选自11月10日的《期货日报》：

受国庆期间籽棉收购价格大幅上涨影响，10月郑棉市场较为强势，之后籽棉收购价格回落，带动期货价格下滑。最近籽棉收购价格企稳，同时纺织企业棉花补库在即，棉花价格暂时还有较强支撑。

　　短期看，国内棉市受籽棉收购价格企稳和纺织企业补库存支撑，棉价难以回落；但从较长周期分析，国内市场供应比较宽松，后市价格下行压力较大。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐