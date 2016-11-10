长江期货：纺企补充库存暂时支撑棉价

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月10日的《期货日报》：
受国庆期间籽棉收购价格大幅上涨影响，10月郑棉市场较为强势，之后籽棉收购价格回落，带动期货价格下滑。最近籽棉收购价格企稳，同时纺织企业棉花补库在即，棉花价格暂时还有较强支撑。
短期看，国内棉市受籽棉收购价格企稳和纺织企业补库存支撑，棉价难以回落；但从较长周期分析，国内市场供应比较宽松，后市价格下行压力较大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。