欧洲央行：准备出手应对特朗普当选带来的任何经济冲击--官员

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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“通常我们要做的就是洞彻起初几天波动走势的实质，因此我们必须耐心一点，观察情况会如何发展，”普雷特在布鲁塞尔发表讲话前说。
“因此，所有货币政策方面的沟通目前不会有变。我们必须保持冷静，比市场更加冷静。”
普雷特补充说，欧洲央行将有必要维持“非常大量的货币支持”，以便让通胀率回归到接近2%的目标水平。
欧洲央行已与美国联邦储备理事会(美联储)建立了互换额度，一旦出现银行业难以从本地市场融取资金的情况，美国的银行可以向美联储求借欧元资金，反之亦然。
“我相信，美联储和欧洲央行能够恰当应对美国大选后可能出现的冲击，”斯洛文尼亚央行总裁雅兹贝奇在国内一项活动中表示。(完)
(编译 李爽/郑茵 审校 徐文焰/王兴亚)
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