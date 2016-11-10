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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 09:36 BJT

香港个股：雅居乐注资33亿元人民币予华融旗下公司，以参与武汉房产项目

路透香港11月10日 - 中国房地产商--雅居乐地产 宣布，将向中国华融 旗下武汉长凯物业发展有限公司注入注册资本及提供计息贷款，涉资共33亿元人民币，以获得后者的50%股权，藉此参与武汉市一个住宅开发项目。

声明称，雅居乐将向武汉长凯注入3亿元作为其新注册资本，并取得后者50%股权；同时，雅居乐将向武汉长凯提供30亿元的计息贷款。

武汉长凯拥有武汉市江夏区庙山办事处邬树村的土地，占地面积约40.66万平方米，该地块用途为住宅，为期70年。

武汉长凯成立于2000年，为中国华融旗下房地产资产管理平台--华融置业的子公司。

雅居乐表示，该地块将拟发展作商业及住宅用途。订立合资协议将有助公司产生收入，并为其提供资本增值潜力。

雅居乐周四高开1.18%，报4.3港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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