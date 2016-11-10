香港个股：雅居乐注资33亿元人民币予华融旗下公司，以参与武汉房产项目

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月10日 - 中国房地产商--雅居乐地产 宣布，将向中国华融 旗下武汉长凯物业发展有限公司注入注册资本及提供计息贷款，涉资共33亿元人民币，以获得后者的50%股权，藉此参与武汉市一个住宅开发项目。
声明称，雅居乐将向武汉长凯注入3亿元作为其新注册资本，并取得后者50%股权；同时，雅居乐将向武汉长凯提供30亿元的计息贷款。
武汉长凯拥有武汉市江夏区庙山办事处邬树村的土地，占地面积约40.66万平方米，该地块用途为住宅，为期70年。
武汉长凯成立于2000年，为中国华融旗下房地产资产管理平台--华融置业的子公司。
雅居乐表示，该地块将拟发展作商业及住宅用途。订立合资协议将有助公司产生收入，并为其提供资本增值潜力。
雅居乐周四高开1.18%，报4.3港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。