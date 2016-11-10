港报财经评论：白宫黑天鹅，港股伺机收集--经济日报11月10日

白宫黑天鹅，港股伺机收集/ 林瑞芬

美国总统大选峰回路转！民调落后的共和党特朗普意外胜出，黑天鹅飞出，环球股市一如早前市场忧虑般，以大跌市来回应。急挫过后，望能冷静分析未来形势，等待收集机会。

恒指昨收报22415点，大跌2.2%，一度急挫4.2%，低见21957点。国指收报9378点，大跌2.9%，大市成交额激增至近1,042亿元。不止是港股，亚太区日经225指数亦急泻5.4%，南韩综合指数跌幅2.3%，台湾加权指数下挫3%，相信周三晚美股也无运行。如写好的剧本般，环球股市因黑天鹅飞出而大挫，一如英国公投脱欧，在消息确认而急挫之后，又如英国公投脱欧，急挫后反弹收复失地，故目前仍存在一綫憧憬，预期美股周三急跌过后，或于本周末前收复部分失地。

特朗普上场后，投资者怯于面对不明朗因素，但毕竟美国有其制度，特朗普不可能作一言堂，政策不可能一时间翻天覆地。传统以来，民主派政策是福利派，而共和党则以利益为重，可能会减税，企业运作上效率或会更高。加上，特朗普是娱乐界出身，选举前戴甚么面具讲立场，当选后又戴甚么面具来兑现选举时提出的承诺，未来，是利好还是利淡中綫美股，还是未知数。

美国分析师预期美股会插5%至10%，期货市场在亚洲时段确已因急插而启动熔断机制。技术上，道指或会急试穿200天綫17790水平，今年6月也一度失守200天綫，试穿17100，当时是英国脱欧黑天鹅飞出，现况要金睛火眼看清楚今趟能否重演先跌后回稳的市况。同样，标普500指数反弹克于50天綫2146，若急插穿200天綫2085，视乎即市能否收复失地，一如今年6月般。不然，中綫美股走势可能在确认失守200天綫后变得更弱。美股后市关键还是企业利润面的增长动力，以及美国加息步伐。

昨日亚洲市场率先反映美国大选赛果，港股大幅急挫，失守22400至22500区。

周綫图所见，恒指昨日确认失守保历加通道中轴22689水平，破坏自3月上破中轴以来的利好反覆升势，向下而言，料考验首个心理关口22000，短綫宜稳守，较强的中綫支持在保历加通道底部20900左右，昨收报22415点。相反，若恒指反弹，23000阻力大。国指周綫图所见，昨日一插即抵近今年2月以来延伸的上升轨支持，一旦跌穿，将考验9000点支持，昨收报9378点。

等待市场大震撼，淡友平淡仓之后，才能看个究竟。毕竟股票市场为美国总统选情困扰了一段时间，现时水落石出，虽然水花四溅，在大震荡过后将回复平静，投资者或会重拾对港股的信心。当中，信心或来自内地上市公司的利润有改善之兆。笔者认为等候此大震荡机遇，确认好市底之后，恒指在22000点前平缓震荡止跌，国指在9000点前平缓震荡止跌，收集预期盈利改善或持续向好的股份，有胜算。

特朗普上场，连A股昨日也为之一震，但仍处封闭的A股，震撼算是轻微。上证昨收报3128点，只跌0.6%。中国最新公布，10月份PPI按年升1.2%、环比涨0.7%，高于市场预期，此启示重工业利润正在改善。据国家统计局解读，PPI上升是因为多个因素，如煤炭开采和洗选业价格涨幅扩大、石油加工、化学原料和化学制品制造业价格、黑色金属冶炼和压延加工业价格、有色金属冶炼和压延加工业价格环比攀升等。供给侧改革略有成效，重工业或已触底，PPI今年开始反弹，启示企业盈利增速可能会出现复苏，而利润率、净资产收益率（ROE）、甚至资本支出趋势也可能出现触底迹象。当然，近月调控房地产市场政策出台后，后市宜观察财政政策腾出推动经济增长的空间及力度。

据中金公司早前的报告展望分析，2017年中国经济增速虽稳中略下降（中金宏观组预计2017年中国实际GDP同比增长6.6%），但在经济再通胀环境之下，非金融企业净利润率的持续改善、叠加今年的低基数效应，海外中资股的盈利增速（尤其是非金融板块）有望出现回升，扭转持续多年的下降趋势。预计2017年海外中资股盈利同比增长9.3%，与2016年的4%负增长相比，呈明显回升，其中，非金融行业与金融行业增速预计分别为17.5%与4.4%。从PPP最新短綫走势上升启示，中金的展望具一定参考性。（完）

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