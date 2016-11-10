全球金市：金价持稳，因特朗普胜选后股市和美元反弹

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
亚洲股市周四反弹，美元上扬，此前全球市场从特朗普当选美国总统的震惊中恢复，抛出避险资产并买进风险资产。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.81%。
美元指数 持稳于98.499。
特朗普当选美国总统，令人对全球金融市场的核心假设产生疑问。此前市场预期，美联储近期将会升息，并在随后几年逐渐升息。
COMEX期金 交易量周三升至纪录高位，因投资者买进黄金避险。
欧洲央行决策者周三表示，若特朗普胜选带来经济冲击，该央行准备加以应对，但现在下结论还为时尚早。
技术分析显示，现货金预计会跌至每盎司1,249美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/张涛；审校 王兴亚/龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。