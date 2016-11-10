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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 09:41 BJT

全球金市：金价持稳，因特朗普胜选后股市和美元反弹

亚洲股市周四反弹，美元上扬，此前全球市场从特朗普当选美国总统的震惊中恢复，抛出避险资产并买进风险资产。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.81%。

美元指数 持稳于98.499。

特朗普当选美国总统，令人对全球金融市场的核心假设产生疑问。此前市场预期，美联储近期将会升息，并在随后几年逐渐升息。

COMEX期金 交易量周三升至纪录高位，因投资者买进黄金避险。

欧洲央行决策者周三表示，若特朗普胜选带来经济冲击，该央行准备加以应对，但现在下结论还为时尚早。

技术分析显示，现货金预计会跌至每盎司1,249美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/张涛；审校 王兴亚/龚芳)

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