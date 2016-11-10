港报财经评论：新人上场新作风，对嘴换马炒一通--信报11月10日

新人上场新作风，对嘴换马炒一通/ 习广思

美国总统大选有如上演英国脱欧公投续集，两套大戏，剧情似曾相识，同样是民调失效、大热倒灶。民主党希拉莉落败，反映白人普罗阶层对现状的不满，群起出来投票支持原被视为冷门的特朗普，将他捧上总统宝座。幸好，环球金融市场结局也有点像上回，就是恐慌过后，回归理性，跌幅收窄，执笔时标指期指只跌2%，较最差时的5%为佳；恒指最多跌过850点，收市时收窄至494点。市场仍在观察特朗普的具体政策取向，而且历史上民主共和两党换庄，股市都会动荡一段时间，短期宜守不宜攻。

特朗普在竞选期间集中攻击对手，政纲讨论不多。共和党一贯倾向小政府大市场，减少干预经济，可能为美国经济带来转机。奥巴马8年任期内，各种福利开支大增，政策监管力度大为加强，早被批评桎梏经济，令经济复苏缓慢。今次共和党一统白宫及国会两院，政治能量大增，有力推行改弦易辙的新政，长远而言，对美国经济是好事。所以，作为股民，切勿过于偏执于特朗普过往的缺德言行，只要政策对头，投资者同样有赚大钱的机会。

政治人物变面甚快速，特朗普昨天发表胜利演说时摆出一副和颜悦色，万事有商量的友善姿态，收起平日尖酸刻薄的言辞，亦无再提要在墨西哥边境兴建围墙等惹火言论。政客往往是讲一套做一套，这位商人总统应该更实事求是，不妨可对他另眼相看。

至于金融市场表现也开始与这位白宫新主对嘴形，特朗普在胜利演说中表明会大搞基建，期铜价格迅即急抽，在欧洲上市的基建股、金属股、建材股等逆市上扬。在本港上市的金属股如五矿资源（01208）、江铜（00358）等也受惠，昨天股价逆市升了3%至4%。

市场人士预期特朗普会履行竞选承诺全面大幅减税，鼓励消费及企业投资，从供应层面刺激经济，相对奥巴马年代以制造需求来扩展经济，所谓新人事新作风，有望为未来经济发展冲喜。美国10年期国债孳息昨天先跌后急升，高低波幅达0.25厘，甚为少见，一度高见1.9627厘。

奥巴马在今届选举中赤膊上阵，全力为希拉莉站台，过往在任总统甚少这样落力助选，奥巴马明显是希望自己过去8年一手推动的政策能延续下去。特朗普正正就是要对这些政策拆墙松绑，包括放宽金融业的监管及推翻奥巴马的医疗改革。可以预料到，倘若希拉莉当选，则会萧规曹随，继续提倡加码资助医疗开支，加强对医药业及金融业的监管，包括向银行开征新的负债税，每年涉及逾500亿美元税款等。

放宽监管，对医药护理行业最有利，在瑞士挂牌的大型药厂Roche、Novartis及Actelion，股价升幅介乎4%至5%，推动瑞士SMI指数升0.96%，成为欧股绿洲。

奥巴马过去着力推行的新能源政策可能人去茶凉，特朗普曾表明不看好风电能源，而共和党一向是石化能源的支持者，所以在欧洲上市的风电机股昨天大跌，投资者忧虑输往美国的订单会大减，Vestas Wind Systems及Nordex跌幅介乎6%至8%。

特朗普之所以能＂爆大冷＂胜选，其实情况与英国脱欧公投颇为相似。特朗普成功动员一群对现状不满的白人选民，据媒体调查分析，这些人大多没有受过大学教育，属蓝领阶层，住在白人聚居的地方，分布在南部州份及乡郊地区较多。他们的背景与支持脱欧的英国人相近，背后都是强调本土主义，反全球化，反外来移民。

看来世界大同只是一种理想，市场焦点很快就转到明年法国、荷兰以至德国的大选，本土主义抬头，这对欧盟的冲击远大于美国，美国可透过政治换庄纾解压力，但在欧洲，分分钟会令欧盟瓦解，震撼性当然比特朗普当选强劲得多。

今时今日，世界政经环境变幻莫测，投资者争取回报之道是审慎理财，严格选股，多留点现金，在恐慌的时候低吸，人家对世界乐观时，在低位买些黄金对冲组合，以防不可测的动荡。面对可预见的事件风险时，提早做一些对冲，以减少大跌市的损失。英国脱欧公投及美国总统大选，笔者均亲身感受到这几招的效用。（完）

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