国际油市：油价下跌，受累于美国原油库存增加

但特朗普胜选消息的影响力更甚于库存数据；特朗普获胜起初令市场大感意外，美国风险谘询机构--欧亚集团总裁Ian Bremmer因而预测，“全球正迈向地缘政治引发的更严重衰退。”

尽管如此，市场仍一扫选后一开始引爆的跌势，进而反弹回升。

0131 GMT时，美国原油期货 下跌0.20美元，成为每桶45.07美元。布兰特原油期货 跌0.07美元至46.29美元。

高盛表示，特朗普胜选可能导致投资增加，进而令美国石油生产上扬，因特朗普曾经表示他将放宽对化石燃料生产的管制。

此外，高盛指出，特朗普威胁将恢复对伊朗的制裁，在短期内将促使伊朗扩大生产，而不遵守OPEC冻产协议。(完)

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