国际油市：油价下跌，受累于美国原油库存增加

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
但特朗普胜选消息的影响力更甚于库存数据；特朗普获胜起初令市场大感意外，美国风险谘询机构--欧亚集团总裁Ian Bremmer因而预测，“全球正迈向地缘政治引发的更严重衰退。”
尽管如此，市场仍一扫选后一开始引爆的跌势，进而反弹回升。
0131 GMT时，美国原油期货 下跌0.20美元，成为每桶45.07美元。布兰特原油期货 跌0.07美元至46.29美元。
高盛表示，特朗普胜选可能导致投资增加，进而令美国石油生产上扬，因特朗普曾经表示他将放宽对化石燃料生产的管制。
此外，高盛指出，特朗普威胁将恢复对伊朗的制裁，在短期内将促使伊朗扩大生产，而不遵守OPEC冻产协议。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/龚芳; 审校 张涛/李爽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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