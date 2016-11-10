《美国上市公司业绩公布日程表》--11月10日至11月17日

路透11月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明， 均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016年11月10日 BMO PRGO.N Q3 2016 Perrigo Company PLC 2016年11月10日 BMO KSS.N Q3 2016 Kohls Corp 2016年11月10日 BMO RL.N Q2 2017 Ralph Lauren Corp 2016年11月10日 BMO M.N Q3 2016 梅西百货 2016年11月10日 AMC DIS.N Q4 2016 迪士尼(Walt Disney) 2016年11月10日 AMC KORS.N Q2 2017 Michael Kors Holdings Ltd 2016年11月10日 AMC NVDA.OQ Q3 2017 英伟达(Nvidia) 2016年11月10日 AMC JWN.N Q3 2016 Nordstrom 2016年11月14日 BMO TDG.N Q4 2016 TransDigm Group Inc 2016年11月14日 (估计 BMO PGR.N Q3 2016 Progressive Corp ) 2016年11月14日 AMC AAP.N Q3 2016 Advance Auto Parts Inc 2016年11月15日 BMO TJX.N Q3 2017 TJX Companies Inc 2016年11月15日 BMO HD.N Q3 2016 家得宝(Home Depot) 2016年11月15日 AMC A.N Q4 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies) 2016年11月16日 NTS TGT.N Q3 2016 Target Corp 2016年11月16日 BMO LOW.N Q3 2016 Lowe's Companies Inc 2016年11月16日 BMO PGR.N 10月2016 Progressive Corp 2016年11月16日 AMC NTAP.OQ Q2 2017 NetApp Inc 2016年11月16日 AMC LB.N Q3 2016 L Brands Inc 2016年11月16日 AMC CSCO.OQ Q1 2017 思科(Cisco Systems) 2016年11月17日 BMO HP.N Q4 2016 Helmerich and Payne Inc 2016年11月17日 BMO SPLS.OQ Q3 2016 Staples Inc 2016年11月17日 BMO WMT.N Q3 2017 沃尔玛(Wal Mart Stores) 2016年11月17日 BMO SJM.N Q2 2017 J M Smucker Co 2016年11月17日 BMO BBY.N Q3 2017 百思买(Best Buy) 2016年11月17日 AMC CRM.N Q3 2017 Salesforce.com Inc 2016年11月17日 AMC AMAT.OQ Q4 2016 应用材料(Applied Materials) 2016年11月17日 AMC ROST.OQ Q3 2016 Ross Stores Inc 2016年11月17日 AMC INTU.OQ Q1 2017 Intuit Inc 2016年11月17日 21:15 GPS.N Q3 2016 Gap Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校 杜明霞)