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市场报道 | 2016年 11月 10日 星期四 09:58 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月10日至11月17日

路透11月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，
均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)
    
 公布日期              公布时间  公司代码    业绩季度及公司名称
 2016年11月10日        BMO       PRGO.N      Q3 2016 Perrigo Company PLC 
 2016年11月10日        BMO       KSS.N       Q3 2016 Kohls Corp 
 2016年11月10日        BMO       RL.N        Q2 2017 Ralph Lauren Corp 
 2016年11月10日        BMO       M.N         Q3 2016 梅西百货
 2016年11月10日        AMC       DIS.N       Q4 2016 迪士尼(Walt Disney)  
 2016年11月10日        AMC       KORS.N      Q2 2017 Michael Kors Holdings Ltd 
 2016年11月10日        AMC       NVDA.OQ     Q3 2017 英伟达(Nvidia)
 2016年11月10日        AMC       JWN.N       Q3 2016 Nordstrom 
 2016年11月14日        BMO       TDG.N       Q4 2016 TransDigm Group Inc 
 2016年11月14日 (估计  BMO       PGR.N       Q3 2016 Progressive Corp 
 )                                           
 2016年11月14日        AMC       AAP.N       Q3 2016 Advance Auto Parts Inc 
 2016年11月15日        BMO       TJX.N       Q3 2017 TJX Companies Inc 
 2016年11月15日        BMO       HD.N        Q3 2016 家得宝(Home Depot) 
 2016年11月15日        AMC       A.N         Q4 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies)
 2016年11月16日        NTS       TGT.N       Q3 2016 Target Corp 
 2016年11月16日        BMO       LOW.N       Q3 2016 Lowe's Companies Inc 
 2016年11月16日        BMO       PGR.N       10月2016 Progressive Corp 
 2016年11月16日        AMC       NTAP.OQ     Q2 2017 NetApp Inc 
 2016年11月16日        AMC       LB.N        Q3 2016 L Brands Inc 
 2016年11月16日        AMC       CSCO.OQ     Q1 2017 思科(Cisco Systems) 
 2016年11月17日        BMO       HP.N        Q4 2016 Helmerich and Payne Inc 
 2016年11月17日        BMO       SPLS.OQ     Q3 2016 Staples Inc 
 2016年11月17日        BMO       WMT.N       Q3 2017 沃尔玛(Wal Mart Stores) 
 2016年11月17日        BMO       SJM.N       Q2 2017 J M Smucker Co 
 2016年11月17日        BMO       BBY.N       Q3 2017 百思买(Best Buy) 
 2016年11月17日        AMC       CRM.N       Q3 2017 Salesforce.com Inc 
 2016年11月17日        AMC       AMAT.OQ     Q4 2016 应用材料(Applied Materials) 
 2016年11月17日        AMC       ROST.OQ     Q3 2016 Ross Stores Inc 
 2016年11月17日        AMC       INTU.OQ     Q1 2017 Intuit Inc 
 2016年11月17日        21:15     GPS.N       Q3 2016 Gap Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王兴亚；审校 杜明霞)

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