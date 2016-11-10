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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 10:04 BJT

中国热股：万科A早盘一度涨逾7%，受中国恒大进一步增持消息提振

路透上海11月10日 - 中国大型房地产企业--万科A股 周四盘初一度涨逾7%，创股价新高，因其股东中国恒大 近期进一步增持万科A股，万科收购战进一步升级。

开盘19分钟，万科A报27.68元人民币，涨1.38元或5.25%，成交逾9,300万股；稍早该股曾大涨7.53%至28.28元，按复权后计算，创上市以来新高。

万科 周三晚间公告称，中国恒大集团近期在二级市场上进一步增持万科A股，自8月16日至周三（9日），中国恒大通过附属公司在市场上进一步收购共计1亿6,193.21万股万科A股。连同此前收购，中国恒大共持有9亿1,459.54万股万科A股，持股比例已增至8.285%，收购总代价为187.7亿元。 （完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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