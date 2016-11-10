中国热股：万科A早盘一度涨逾7%，受中国恒大进一步增持消息提振

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月10日 - 中国大型房地产企业--万科A股 周四盘初一度涨逾7%，创股价新高，因其股东中国恒大 近期进一步增持万科A股，万科收购战进一步升级。
开盘19分钟，万科A报27.68元人民币，涨1.38元或5.25%，成交逾9,300万股；稍早该股曾大涨7.53%至28.28元，按复权后计算，创上市以来新高。
万科 周三晚间公告称，中国恒大集团近期在二级市场上进一步增持万科A股，自8月16日至周三（9日），中国恒大通过附属公司在市场上进一步收购共计1亿6,193.21万股万科A股。连同此前收购，中国恒大共持有9亿1,459.54万股万科A股，持股比例已增至8.285%，收购总代价为187.7亿元。 （完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。