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货币新闻 | 2016年 11月 10日 星期四 10:12 BJT

芝加哥期市：玉米期货从近一个月低点反弹，但USDA预估限制涨势

以下是0127GMT报价
 合约        最新    变动    涨跌     两日涨跌     30日移  RSI
                                                   动均值  
 CBOT小麦    409.00  2.25    +0.55%   -1.51%       409.52  47
 CBOT玉米    342.50  1.75    +0.51%   -3.32%       348.39  40
 CBOT大豆    994.75  3.75    +0.38%   -1.63%       986.71  46
 CBOT稻米    9.71    $0.01   +0.05%   -0.41%       $10.24  32
 WTI原油     45.07   -$0.20  -0.44%   +0.20%       $48.60  32
 汇率                                                      
 欧元/美元   $1.092  $0.001  +0.12%   -0.92%               
 美元/澳元   0.7659  0.003   +0.34%   -1.31%               
 (完)

      
      
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 陈宗琦/侯雪苹；审校 张涛/龚芳)

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