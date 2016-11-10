芝加哥期市：玉米期货从近一个月低点反弹，但USDA预估限制涨势

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
以下是0127GMT报价 合约 最新 变动 涨跌 两日涨跌 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 409.00 2.25 +0.55% -1.51% 409.52 47 CBOT玉米 342.50 1.75 +0.51% -3.32% 348.39 40 CBOT大豆 994.75 3.75 +0.38% -1.63% 986.71 46 CBOT稻米 9.71 $0.01 +0.05% -0.41% $10.24 32 WTI原油 45.07 -$0.20 -0.44% +0.20% $48.60 32 汇率 欧元/美元 $1.092 $0.001 +0.12% -0.92% 美元/澳元 0.7659 0.003 +0.34% -1.31% (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦/侯雪苹；审校 张涛/龚芳)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>