金属期市：伦铜跳涨4%至近16个月高位，寄望美国加大基础设施支出

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
上海期交所主力期铜合约 在隔夜涨势带动下，触及6%的涨停，报每吨43,910元人民币。上海期铝上涨4%触及涨停，期镍 涨幅亦接近6%的上限。上海期锌和期铅的涨幅均超过3%。
LME其他金属期货上涨0.5-2%。
经历一波火热涨势后，铜价可能最终会打破持续五年的下行趋势。但技术分析师和交易员表示，投机客纷纷涌入该市场，铜价短线有可能出现逆转。
欧盟执委会周三称，欧元区明年经济增长将放缓，因为能源价格或将上涨，导致经济的主要拉动力内需放缓；但通胀率可能上升。
日本9月核心机械订单降幅超过预期，显示资本支出脆弱。资本支出被视为推动经济持续增长的关键。
中国钢铁及其原材料价格周三均大涨至少5%，触及数年高点。数据显示，中国10月生产者物价指数(PPI)较上年同期上升1.2%，创2011年12月以来最高升幅。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王兴亚；审校 张涛/张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。