版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 10:22 BJT

金属期市：伦铜跳涨4%至近16个月高位，寄望美国加大基础设施支出

上海期交所主力期铜合约 在隔夜涨势带动下，触及6%的涨停，报每吨43,910元人民币。上海期铝上涨4%触及涨停，期镍 涨幅亦接近6%的上限。上海期锌和期铅的涨幅均超过3%。

LME其他金属期货上涨0.5-2%。

经历一波火热涨势后，铜价可能最终会打破持续五年的下行趋势。但技术分析师和交易员表示，投机客纷纷涌入该市场，铜价短线有可能出现逆转。

欧盟执委会周三称，欧元区明年经济增长将放缓，因为能源价格或将上涨，导致经济的主要拉动力内需放缓；但通胀率可能上升。

日本9月核心机械订单降幅超过预期，显示资本支出脆弱。资本支出被视为推动经济持续增长的关键。

中国钢铁及其原材料价格周三均大涨至少5%，触及数年高点。数据显示，中国10月生产者物价指数(PPI)较上年同期上升1.2%，创2011年12月以来最高升幅。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王兴亚；审校 张涛/张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐