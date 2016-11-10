加拿大利率：央行在特朗普胜选后料维持政策不变，但降息可能性上升

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透渥太华11月9日 - 在特朗普赢得美国总统选举之后，加拿大央行再次降息的可能性上升。但分析师预计，该央行将按兵不动直至2018年，以评估特朗普竞选时所做承诺对经济的影响。
路透对初级交易商的调查显示，预计加拿大央行的下一步将是在2018年上半年升息，但分析师表示，对于特朗普当选总统可能影响加拿大贸易的担忧，提升了降息的可能性。
“如果央行认为这对出口有负面影响，鉴于出口是他们一直感到失望的领域，没有显示出较强的力道，他们可能认为必须加以应对，”加拿大皇家银行的助理首席分析师Paul Ferley表示。
分析师表示，全球及北美贸易有可能放缓，是特朗普获胜对加拿大威胁最大的方面。(完)
(编译 张涛；审校 陈宗琦)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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