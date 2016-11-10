《全球主要央行动态》--11月3日-11月10日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月3日-11月10日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储最重要的是超然于政治，并将继续保持这种状态。他还称，对美国应逐步升息的主张在大选后仍然有道理。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利表示，他认为美国经济成长将继续保持疲弱，除非国会与总统采取政策来提振生产力和人口。投资者周三押注美联储将维持12月升息的计划。但卡什卡利不愿表明他认为下次升息时间应在何时，仅称他会关注核心通胀率、通胀预期以及失业率；如果失业率再进一步下降，那么将是经济接近全面就业的迹象，就不需要太多低利率的支持了。

亚特兰大联储总裁洛克哈特和达拉斯联储总裁柯普朗表示，美国10月就业增长显示出继续朝美联储目标前进的势头，两人都暗示，他们会支持美联储在12月会议上升息 。洛克哈特表示，10月美国就业增长“稳健”，反映出经济继续向联储设定的货币政策目标稳步迈进。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美国国会应该利用低利率的机遇进行基建投资，并鼓励能提振生产率的创新。

**欧洲**

欧洲央行决策者表示，若特朗普胜选带来经济冲击，该央行准备加以应对，但现在下结论还为时尚早。欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特呼吁冷静对待市场波动；央行执委科尔则表示，随着其他地区政治风险上升，欧洲应加速改革。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，做好在紧急时刻干预市场的准备。此前美国共和党候选人特朗普赢得大选，引发了外汇和其它市场的波动。

欧洲央行管委会成员魏德曼呼吁对央行的货币政策保持“耐心”，警告非常规刺激措施随着时间流逝效果将会减弱，同时稳定性方面的风险增大。

欧洲央行经济月报称，欧元区经济应该会继续以温和和稳定步伐复苏，但这一前景面临下行风险，主要来自全球经济增长低迷和政治不确定性。

意大利央行表示，欧洲央行不是在考虑缩减购债计划，而是考虑在2017年3月到期后能延长多久。

欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛称，欧元区银行及保险业者应该为英国硬退欧、也就是丧失欧盟金融市场准入预做准备。

英国央行宣布维持指标利率在0.25%不变，取消降息计划，并表示未来升息或降息皆有可能，同时大幅调升2017年经济增长及通胀率预估，因英镑在英国退欧公投后大幅贬值。在英国央行对于下一步举措的看法转为总裁卡尼所称的“中性立场”后，饱受冲击的英镑上涨，英国公债价格则下跌。

瑞典央行会议记录显示，一些官员认为瑞典货币政策仍需要为通胀提供支持，但不确定再一次降息的影响会有多大。

**日韩**

日本央行会议意见摘要显示，在10月31日-11月1日的政策检视会议上，决策者对于央行维持购债速度承诺的重要性看法分歧。意见摘要称，其中一名政策审议委员表示，“日本央行应该保持每年80万亿日圆(7,560亿美元)的购债步伐，并允许利率降至零以下，”如果经济遭受负面冲击的话。但另一位政策审议委员称，日本央行在适当的时候，应在其政策声明中降低债券购买规模的重要性。

日本央行公布的9月会议记录显示，多数委员认为可能需要一些时间通胀预期才会走强。这凸显央行内部对新政策框架对于实现2%通胀目标的效果存在疑问。央行九位审议委员亦对央行大规模刺激计划能否帮助提振公众通胀预期看法分歧。这表明，9月央行调整政策框架基本上未能弥合内部分歧。

韩国央行总裁李柱烈称，全球市场波动剧烈，但市场参与者似乎对美国总统当选人特朗普促进增长的竞选承诺深感兴趣。他还表示，在大选结束刚一天的时候预测市场趋势还太早。韩国央行称准备在必要时与政府合作稳定市场。

**澳新**

澳洲央行公布货币政策声明称，“有理由展望”能实现可持续的经济成长，因商品价格在中国的强劲需求帮助下上涨，提振了澳洲的贸易条件。这暗示目前不考虑进一步降息。

新西兰央行将指标利率下调至纪录低位的1.75%，这是今年以来的第三次降息，但称这一最新行动可能足以将通胀率拉回目标区间。新西兰元兑美元一度上涨逾0.003美元，因市场认为新西兰央行目前暂时完成了降息进程。该央行预计明年利率将在1.7%，暗示降息的几率仅有20%。央行总裁惠勒称降息考虑了美国大选的结果。

新西兰央行称，调整其对金融市场基础设施的监督旨在维持金融稳定，并促进创新和提高效率。

**大中华区**

中国央行发布三季度货币政策执行报告指出，就货币政策而言关键是要保持稳健和中性适度的货币环境，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

中国人民银行称，中国和澳大利亚签署反洗钱和反恐怖融资信息交流合作谅解备忘录，双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱和恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作，共同致力于预防和打击洗钱、恐怖融资及相关犯罪。

台湾央行总裁彭淮南表示，美国是全球最大经济体，占全球GDP的25%，特朗普若当选美国总统，对金融市场冲击很大，央行会尽最大的努力维持金融市场的稳定；即对银行流动性的提供，保证银行流动性绝对不会有问题，及一定会维持外汇市场的动态稳定。

台湾央行送交立法院的报告中表示，台湾景气出现回温迹象，明年在全球景气回温下，预计出口可望改善，明年经济增长将高于今年，通膨展望温和；惟影响经济前景之不确定因素尚多，预期复苏温和。

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，美国总统选举引发环球股市和汇市大幅波动，惟港元和离岸人民币的利率和汇率仍然保持稳定，银行同业货币市场没有明显的收紧迹象；他表示，在有需要时金管局随时可以为银行体系提供流动性支持。

**其它**

加拿大央行的高级官员表示，结构性疲弱在重压加拿大出口业，但财政和货币政策组合改善，缓解了加拿大央行刺激需求的压力。

泰国央行维持指标利率在1.5%不变。央行称，政策委员会一致决定维持利率不变。

埃及央行实施浮动汇率，埃及镑兑美元指导汇率设定在13，较先前贬值32.3%，并加息300个基点，以平衡外汇市场。该国外汇市场之前几周一直动荡。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......