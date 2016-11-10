《路透晚报》--11月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《分析》单兵突进的中国财税改革如何担当国家治理重任？

三年前，中国召开的十八届三中全会将财政提高到国家治理基础和重要支柱的地位；三年后，却发现陷入碎片化和单兵突进式的财税改革，正面临如何担当国家治理重任的困惑。

--路透专访：中国经济悬崖边止跌，弱外需等松动的石头令前景仍忧--专家

在一片中国经济已止跌企稳并探得L型底部的乐观判断中，中国宏观经济学会秘书长则王建则表达了不同的观点。他认为中国经济正站在悬崖边，外需疲弱，企业债务压力沉重以及其流动性面临枯竭三块松动的石头，均令中国经济前景堪忧。

--中国外贸：不确定因素在增加，美国大选不会改变中美经贸格局--商务部

中国商务部发言人沈丹阳表示，中国无意通过汇率贬值扩大出口，总体看中国外贸回稳向好的趋势没有改变，但外贸不确定因素确实在增加；要实现全年目标，需要付出艰苦努力。

--中国经济：去年全国社保基金收入逾4.6万亿元，当年仍实现结余--财政部

中国财政部公布的2015年全国社会保险基金决算显示，全国社保基金当年实现收入逾4.6万亿元人民币，环比增14.6%；同期支出增长16.1%，但当年仍实现结余。

--全球贸易：欧盟提议改革针对中国倾销的贸易防御措施

欧盟执委会周三提出一种新方法来评估中国制造商是否以不公平的低价出口商品，比如钢铁产品等，以此回应北京方面提出的在年底前做出改变的要求。欧盟和其它许多中国贸易伙伴都一直在讨论，是否要从12月中旬开始给予中国“市场经济地位(MES)”。

--中国能源：全面放开化肥用气价格，推进天然气价格改革--发改委

中国国家发改委称，自11月10日起全面放开化肥用气价格，由供需双方协商确定，以推进化肥行业供给侧结构性改革，优化天然气资源配置。

--中国政策：“十三五”煤层气勘探开发项目进口物资免征进口关税和增值税--财政部

中国财政部发布通知，“十三五”（2016-2020年）期间煤层气勘探开发项目进口物资免征进口关税和进口环节增值税，以支持煤层气的勘探开发和煤矿瓦斯治理。

--中国经济：发改委批复南京城轨二期建设规划调整方案，总投资约278亿

中国国家发改委称，批复南京城市轨道交通第二期建设规划调整方案（2016-2021年），项目总投资为277.78亿元人民币，旨在支持南京江北新区建设，落实城市公交优先发展战略。

--中国反腐：证监会投保局原局长李量腐败案开庭，被控受贿近700万元

中国法制网称，中国证监会投资者保护局原局长李量受贿案今日开庭，检方指控其受贿近700万元人民币，审判结果将择日宣判。

--香港经济：中小企营商指数连续两季回升，结业危机稍为纾缓--调查

香港生产力促进局公布的调查显示，今年第四季的中小企业综合营商指数连续第二个季度回升，按季升1.4点至42.5，显示中小企的整体营商信心缓步重建，且企业对公司的前景展望较半年前有所改善，结业危机稍为纾缓。

--台湾经济：调高今年成长率预估至1.17%，建言厂商可考虑赴美设厂--台经院

台湾民间智库--台湾经济研究院表示，略微上修2016年经济成长率预估至1.17%，明年经济成长率估为1.65%。至于美国总统大选结果显示贸易保护主义更为盛行，台湾厂商全球化的布局策略不妨考虑 〞新东向政策〞--赴美国设厂。

【金融】

--中港个股：交通银行伦敦分行开业，进一步拓展在英国的业务空间

按资产计中国第五大银行--交通银行宣布其国际化最新进展，该行伦敦分行周三正式开业，将进一步拓展交行在英业务发展空间。

--路透专访：中华邮政投资不受美国选举影响，海外布局稳步增加--董事长

特朗普意外赢得美国总统选举，台湾持有最大可运用资产的中华邮政董事长翁文祺周四表示，美国基本面展望非常良好，复苏动能正在发生，货币政策应不至于无法延续；中华邮政稳健保守且流动性充裕，海外布局稳步增加的投资策略不受影响。

--台湾金融：土银前10月股债实现获利逾6亿台币，目前非进场时机--总经理

台湾第十大银行--土地银行总经理高明贤表示，今年前10月该行投资债券及股票已实现获利逾6亿台币；惟未来潜在美国联准会(FED)是否升息等不确定因素，目前未到进场时机。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行总额800亿元逆回购操作，单日净回笼50亿元

中国央行公开市场今日将进行总额800亿元人民币逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期200亿元。据此计算，单日将净回笼50亿元。

--中国债市动态：现券和期货均表现不佳，资金收敛及时点因素致情绪偏弱

中国银行间债市现券收益率上行，国债期货下跌。交易员表示，美国大选不确定性消除后全球风险资产反弹，国内资金面亦有所收敛，同时年底来临之际机构面临MPA（宏观审慎评估体系）考核，现券情绪偏弱。

--中国货币市场：利率普涨资金再收敛，公开市场持续净回笼累积效应发酵

中国银行间市场早盘主要回购利率普涨，隔夜品种涨幅逾10 个基点。交易员表示，尽管今日央行公开市场净回笼规模大幅缩减，但前期累积大额资金回 笼效应发酵，同时大行融出资金量亦减少，流动性在平衡中进一步趋紧，不过整体而言压力 暂不算大。

--新债招标：进出口行10年增发债收益率3.1959%，20年3.5068%--业内人士

中国进出口行上午招标的10年和20年期固息增发债，中标收益率为3.1959%和3.5068%；三年和五年固息增发债，中标收益率分别为2.8330%和2.9711%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘大跌一度逼近6.8元，美大选落定焦点转向FED加息

人民币兑美元即期早盘大跌一度逼近6.8元关口，随后跌幅有所缩减，与中间价双双刷新逾六年低点。交易员称，美国大选落定，市场情绪逐渐平复，焦点逐渐转向12月美联储(FED)加息预期上，由于人民币汇价已经接近6.8元关口，是否跌破还需看监管意图。

--离岸人民币：香港首三季贸易结算额跌32%，存款及点心债余额亦降--金管局

香港金融管理局（HKMA）文件显示，首三季经香港银行处理的人民币贸易结算额同比下跌32%，存款及点心债余额亦同告下降。

--银行观点：特朗普当选长远有可能增加人民币贬值机会--中银香港

中银香港高级经济研究员应坚周三的评论称，特朗普当选对全球外汇市场造成深远影响，长远有可能增加人民币贬值机会。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.4%至逾10个月新高，受美股走势强劲提振

中国股市沪综指收升1.4%，至逾10个月新高。分析师指出，隔夜美股走势强劲，今日A股跳空高开后一路上扬，个股普涨，成交量略有放大，金融地产股表现较强。目前沪综指保持了良好的上升趋势，且已突破此前阶段性高点，料后市有望继续走强。

--《焦点》中国私募基金FOF方兴未艾，大浪淘沙后方能显英雄本色

受政策面及长线机构的大类资产配置需求支持，当前私募FOF仍是方兴未艾。不过业内人士认为，私募FOF总体仍处萌芽期，尚需经历大浪淘沙和优胜劣汰，才能出现一批优质FOF管理公司和投资标的。

--中国期市：铁矿石期货涨停9%，焦煤涨势暂歇

中国铁矿石期货劲升，触发9%的涨停并创下30个月高点，延续炼焦煤市场和钢铁价格走强所带来的近期涨势。交易商和分析师说，大连商品交易所对焦煤和焦炭期货收取更高交易费用，这分流了部分资金去往铁矿石期货，帮助铁矿石表现超过其他有色金属。

--中国期市：证监会要求期货公司不得参与配资及为其提供便利--报载

针对今年下半年以来部分商品期货品种价格波动加大的情况，中国监管层主动出手防范市场风险。中国证券报报导称，中国证监会昨日下发通知，要求各期货公司不得从事配资业务或以任何形式参与配资业务，不得为配资活动提供便利。

--中国期市：大商所和上期所再出手降温焦炭焦煤等品种，并实施交易限额

针对中国大宗商品期货市场过热，中国三大期货交易所连续出台降温举措。大连商品交易所周三晚间再度上调焦炭、焦煤等品种交易保证金，上海期货交易所亦继续上调螺纹钢和天然橡胶交易手续费，同时两家交易所并对上述品种实施交易限额制度。

--中国期市：上期所10月处理异常交易行为59起，含频繁报撤单超限32起

中国上海期货交易所称，该所10月共对五起造成价格异常波动的交易行为进行排查，当月共处理异常交易行为59起，其中频繁报撤单超限32起。

--券商观点：深港通最快本周末公布，人民币贬值资金南下意愿强--安信国际

安信国际证券研究总监韩致立称，结合两地监管层考虑及两地交易所就深港通开通系统测试进展顺利，预计11月28日、12月5日将是开通的热门日子，对应公布时间为本周末（11月12-13日）及下个周末（11月19-20日）。

--汽车产业：中国10月汽车销量同比增长18.7%--中汽协

中国汽车工业协会(中汽协)表示，中国10月汽车销量同比增长18.7%至270万辆，增速较9月小幅放缓，中止连续五个月增速上升之势。

--券商观点：中国开发商加速海外扩张，惟海外负债风险不容忽视--星展唯高达

星展唯高达（香港）称，中国开发商正以比预期更快的速度进行海外扩张，目标市场更将由现时以成熟市场为主，转为更多向东盟国家伸延。不过该行分析员指出，部分内地开发商对海外投资目标回报率定得过高，且海外负债对公司资产负债表带来的潜在风险也不能忽视。

--中国热股：万科A早盘一度涨逾7%，受中国恒大进一步增持消息提振

中国大型房地产企业--万科A股盘初一度涨逾7%，创股价新高，因其股东中国恒大3333.HK近期进一步增持万科A股，万科收购战进一步升级。

--香港个股：中芯国际获紫光确认财务投资人身份，午盘涨至近九年半高位

中国最大芯片代工企业--中芯国际公布获紫光集团确认以财务投资人身份持股，且不会改变该公司独立化营运模式，午盘股价升幅一度扩至9.6%并触及近九年半高位。

--香港新股：周黑鸭公开发售部分认购轻微不足额，惟如期明日挂牌上市

中国领先的卤制食品品牌及零售商--周黑鸭称，其香港IPO（首次公开发售）面向散户的公开发售部分认购轻微不足额，由国际配售补足后如期明日于联交所挂牌上市。

--台股业绩：台积电10月合并营收910.9亿台币，年增11.4%