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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 10:33 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘区间微跌，因美元转强但出口商抛汇收敛贬幅

路透台北11月10日 - 台币兑美元 周四早盘随亚币微贬；交易员表示，由于全球市场陆续消化美国总统特朗普胜选的不安气氛，带动国际美元转强令台币盘初随亚币趋跌整理，惟出口商抛汇卖需进场收敛贬幅。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约为1.53亿美元，上日同时段则为1.9亿美元，主要消化进/出口商买卖汇实质需求，至于外资盘初交投方向则暂不明显，今日料台币续在31.500附近盘整。

〞进/出口商还不少，所以暂时撑在这里，算是亚洲第一强。〞一大型公股银行交易员说。

交易员指出，尽管海外NDF一周及一个月天期美元/台币换汇点仍为溢价，但随着台币现货支撑力道强，早上NDF各天期美元/台币换汇点略见回升，且台股急弹逾2%也有利于台币持稳既有区间盘整。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微增；目前一个月美元/台币远汇 报31.530/31.605，上日收在31.659。

本地时间10:16，台北外汇经纪公司台币兑美元 报31.512，交投区间介在31.500-31.580间，上日收在31.459。

韩元兑美元 报1,149.0，上日收在1,149.5；台股加权指数 则上涨2.58%。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.480-31.550。

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--美国经济：明尼亚波利斯联储总裁称需要新政策来促进经济成长 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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