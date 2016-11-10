《国际主要央行公开市场操作一览》--11月10日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月10日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储11月维持利率不变，但暗示，可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。
欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。
欧洲央行10月会议维持银行隔夜存款工具利率在负0.40%不变，并维持了利率将在一段时间内处于或低于当前水平的前瞻性指引，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性。
日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。11月1日亦未扩大刺激措施，但调降其通胀预测并警告物价展望有风险，表明其将按兵不动，除非有严重的冲击令脆弱经济复苏有脱轨之虞。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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临时操作：
11/9 隔夜逆回购 -1,309.93 0.25%(固定利率)
11/8 隔夜逆回购 -1,273.30 0.25%(固定利率)
11/7 隔夜逆回购 -1,286.71 0.25%(固定利率)
11/4 三天逆回购 -1,364.83 0.25%(固定利率)
11/3 隔夜逆回购 -1,485.43 0.25%(固定利率)
永久操作：
11/9 买入MBS 12.71 --
11/8 买入MBS 6.12 --
11/8 买入MBS 22.06 --
11/7 买入MBS 11.75 --
11/4 买入MBS 21.00 --
11/3 买入MBS 12.71 --
11/3 买入MBS 6.34 --
《本周主要新闻》
--美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储最重要的是超然于政治，并将继续保持这种状态。他还称，对美国应逐步升息的主张在大选后仍然有道理。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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11/9 七天期反向交易 9.7亿美元 0.91%(固定利率)
11/8 七天期反向交易 314.49 0%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行决策者表示，若特朗普胜选带来经济冲击，该央行准备加以应对，但现在下结论还为时尚早。
--欧洲央行经济月报称，欧元区经济应该会继续以温和和稳定步伐复苏，但这一前景面临下行风险，主要来自全球经济增长低迷和政治不确定性。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 320,060
上周三 318,340
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当期变化 +1,720
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行会议意见摘要显示，在10月31日-11月1日的政策检视会议上，决策者对于央行维持购债速度承诺的重要性看法分歧。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三发行1,997亿台币定存单，与当日定期存单到期金额1,982亿台币相较，存单到期余额增15亿台币。
--台湾央行周二发行4,080.8亿台币定存单，与当日定期存单到期金额4,215.30亿台币相较，存单到期余额减134.50亿台币。
--台湾央行周一发行207亿台币定存单，与当日定期存单到期金额7亿台币相较，存单到期余额增200亿台币。
--台湾央行送交立法院的报告表示，台湾景气出现回温迹象，明年在全球景气回温下，预计出口可望改善，明年经济增长将高于今年，通膨展望温和；惟影响经济前景之不确定因素尚多，预期复苏温和。 (完)
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