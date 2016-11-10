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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 10:50 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回落，薪酬结算日需求已获满足

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* 美元/日圆回落，因进口商薪酬结算日(Gotobi)需求已获满足，上行缺乏跟进力道

* 106.00之前卖压沉重，部分是与期权相关，有10亿美元的期权履约

* 上方有更多期权到期，下方则是在105.00有11亿美元期权到期。而更下方一直到104.00的到期规模为10亿美元以上

* 下行可能有良好支撑

* 下档也可能一路可见到日本进口商的需求

* 小时图云区顶部在104.90，将急剧下降

(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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