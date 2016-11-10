香港新股：周黑鸭公开发售部分认购轻微不足额，惟如期明日挂牌上市

路透香港11月10日 - 中国领先的卤制食品品牌及零售商--周黑鸭 周四称，其香港IPO（首次公开发售）面向散户的公开发售部分认购轻微不足额，由国际配售补足后如期明日于联交所挂牌上市。

据公告，周黑鸭公开发售部分仅录得81%认购，国际配售部分则获适度超额认购。该公司最终以接近招股价区间低端5.88港元定价，集资金额24.96亿港元。

近期多只IPO同样出现公开招股不足额的情况，但周黑鸭没有引入基石投资者来为整个IPO补底。

该公司此前设定招股价区间为每股5.8-7.8港元，初步拟发售4.2447亿股新股，联席保荐人为摩根士丹利以及瑞信。

周黑鸭称，预计本次IPO募资净额约23.7亿港元，当中逾三分之一用作开发加工设施、物流及仓储中心，近三分一用于投资自营门店网络及实施品牌及营销活动。

该公司以自家品牌“周黑鸭”从事生产、营销及零售休闲卤制品业务，创办人周氏家族于2002年在武汉开设首间门店，现已覆盖中国40个城市的757间自营门店以及网上渠道。2015年度录得收益24.32亿元人民币，溢利5.53亿元，分别按年增长34%及35%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)