香港新股：周黑鸭公开发售部分认购轻微不足额，惟如期明日挂牌上市

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月10日 - 中国领先的卤制食品品牌及零售商--周黑鸭 周四称，其香港IPO（首次公开发售）面向散户的公开发售部分认购轻微不足额，由国际配售补足后如期明日于联交所挂牌上市。
据公告，周黑鸭公开发售部分仅录得81%认购，国际配售部分则获适度超额认购。该公司最终以接近招股价区间低端5.88港元定价，集资金额24.96亿港元。
近期多只IPO同样出现公开招股不足额的情况，但周黑鸭没有引入基石投资者来为整个IPO补底。
该公司此前设定招股价区间为每股5.8-7.8港元，初步拟发售4.2447亿股新股，联席保荐人为摩根士丹利以及瑞信。
周黑鸭称，预计本次IPO募资净额约23.7亿港元，当中逾三分之一用作开发加工设施、物流及仓储中心，近三分一用于投资自营门店网络及实施品牌及营销活动。
该公司以自家品牌“周黑鸭”从事生产、营销及零售休闲卤制品业务，创办人周氏家族于2002年在武汉开设首间门店，现已覆盖中国40个城市的757间自营门店以及网上渠道。2015年度录得收益24.32亿元人民币，溢利5.53亿元，分别按年增长34%及35%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。