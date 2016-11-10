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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 11:15 BJT

日本股市：日经指数早盘大涨6%，特朗普胜选全球市场上演过山车行情

这推动日经指数 一度上涨逾6.0%，扳回周三5.4%的跌幅。该指数周三创下6月英国公投退欧以来最大单日跌幅，今日早盘收升5.71%报17,178.87点。

交易商称，市场过去两日急剧震荡，一些投资者纷纷迅速调整布局。

“那些抛售股票防范进一步下跌的投资者，除了立即买回之外别无选择。昨天他们最初因特朗普意外胜选大受打击，今天又受到股市的意外飙升冲击，”Commons Asset Management首席投资组合经理Takatoshi Itoshima称，“好像他们不论走到哪里，都会碰壁受伤。现在市场就是这样。”

美元兑日圆 最新跌0.4%至105.38，稍早曾一度涨至105.95，为7月27日以来最高。而周三曾最低跌至101.19日圆。

周三遭重创的出口类股回升。丰田汽车 大涨5.4%，本田汽车 跳涨7.9%。

金融类股也吸引强劲买盘。野村控股 飙升9.4%，三菱UFJ金融集团 涨10.6%。

东证股价指数 涨5.2%至1,368.56点；JPX-日经400指数 涨5.25%至12,274.08点。(完)

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