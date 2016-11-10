日本股市：日经指数早盘大涨6%，特朗普胜选全球市场上演过山车行情

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
这推动日经指数 一度上涨逾6.0%，扳回周三5.4%的跌幅。该指数周三创下6月英国公投退欧以来最大单日跌幅，今日早盘收升5.71%报17,178.87点。
交易商称，市场过去两日急剧震荡，一些投资者纷纷迅速调整布局。
“那些抛售股票防范进一步下跌的投资者，除了立即买回之外别无选择。昨天他们最初因特朗普意外胜选大受打击，今天又受到股市的意外飙升冲击，”Commons Asset Management首席投资组合经理Takatoshi Itoshima称，“好像他们不论走到哪里，都会碰壁受伤。现在市场就是这样。”
美元兑日圆 最新跌0.4%至105.38，稍早曾一度涨至105.95，为7月27日以来最高。而周三曾最低跌至101.19日圆。
周三遭重创的出口类股回升。丰田汽车 大涨5.4%，本田汽车 跳涨7.9%。
金融类股也吸引强劲买盘。野村控股 飙升9.4%，三菱UFJ金融集团 涨10.6%。
东证股价指数 涨5.2%至1,368.56点；JPX-日经400指数 涨5.25%至12,274.08点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。