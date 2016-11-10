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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 11:51 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币盘中贬幅扩大至逾1角，因美元转强及外资定价交易

(新增交易员评论及更新报价)

路透台北11月10日 - 台币兑美元 周四盘中跌幅扩大至逾1角，触及一周多新低。交易员表示，全球市场陆续消化特朗普胜选美国总统的不安气氛，带动国际美元转强，台币盘初随亚币趋跌整理，且外资在11点进行FIXING(定价)交易加大贬势，惟出口商抛汇卖需仍在有望收敛跌幅。

〞外资FIXING是有点overshooting(过度反应)，应该会回来一些。〞一大型公股银行交易员说。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微增；一个月美元/台币远汇 报31.569/31.591，上日收在31.659。

本地时间11:30，台北外汇经纪公司台币兑美元 报31.584，交投区间31.500-31.620，上日收在31.459。韩元兑美元 报1,146.3，上日收在1,149.5；台股加权指数 则涨2.52%。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.500-31.650

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--《全球汇市》美元全线反攻，因美债收益率在特朗普胜选后急升

--美国经济：明尼亚波利斯联储总裁称需要新政策来促进经济成长 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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