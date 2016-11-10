更新版 1-台湾汇市：台币盘中贬幅扩大至逾1角，因美元转强及外资定价交易

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
(新增交易员评论及更新报价)
路透台北11月10日 - 台币兑美元 周四盘中跌幅扩大至逾1角，触及一周多新低。交易员表示，全球市场陆续消化特朗普胜选美国总统的不安气氛，带动国际美元转强，台币盘初随亚币趋跌整理，且外资在11点进行FIXING(定价)交易加大贬势，惟出口商抛汇卖需仍在有望收敛跌幅。
〞外资FIXING是有点overshooting(过度反应)，应该会回来一些。〞一大型公股银行交易员说。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微增；一个月美元/台币远汇 报31.569/31.591，上日收在31.659。
本地时间11:30，台北外汇经纪公司台币兑美元 报31.584，交投区间31.500-31.620，上日收在31.459。韩元兑美元 报1,146.3，上日收在1,149.5；台股加权指数 则涨2.52%。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.500-31.650
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元全线反攻，因美债收益率在特朗普胜选后急升
--美国经济：明尼亚波利斯联储总裁称需要新政策来促进经济成长 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。