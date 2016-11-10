全球股市：特朗普意外获胜提振煤炭相关类股，重创可再生能源企业

路透摩洛哥马拉喀什/芝加哥11月9日 - 特朗普当选美国总统后，该国气候政策突然转向的前景提振了矿产设备巨头卡特彼勒(Caterpillar) 、北美铁路和其他与化石燃料有关的个股，同时重创可再生能源企业。

特朗普曾把气候变暖称为一个骗局，称他将撕毁巴黎气候协定，并承诺重振美国煤炭行业。他周三的胜选也令正在摩洛哥举行的气候政策会议笼罩低气压。

美国环保政策突然转向的前景，推动卡特彼勒股价周三飙升逾7%，因市场寄望于特朗普政府将重振煤矿和基础设施投资。

奥巴马政府一直推行的排放法规旨在阻止建设火力电厂；而特朗普曾表示，他将复兴煤炭行业，放松监管。

“有大量证据说明，自由贸易、税制改革、基础设施投资和灵活监管对于制造业的成功至关重要，”卡特彼勒在声明中称。

铁路公司Norfolk Southern 和Union Pacific 分别收高2.9%和3.7%。随着煤炭运输量下降，美国铁路企业此前受到沉重打击。

“这显然对化石能源是个好消息，尤其是煤炭，”全美矿业联合会的发言人Luke Popovich说。“我们将迎来政策的大转变，可望推动开发低排放、高能效的技术，让煤炭更加清洁。”

特朗普的胜利还打击可再生能源类股。全球最大的风力涡轮机生产商Vestas 重挫8.5%。美国电动车生产商特斯拉 也收跌2.5%，盘中触及2月以来最低。(完) (编译 徐文焰；审校 张荻)