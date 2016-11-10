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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 11:59 BJT

全球经济：OECD领先指标显示大型新兴经济体成长动能上扬

路透巴黎11月9日 - 经济合作暨发展组织(OECD)发布的月度领先指标显示，中国、印度以及巴西和俄罗斯等新兴市场经济体的成长动能似蓄势上扬。

在最新出炉的综合领先指标(CLI)当中，OECD指出，OECD区域整体成长动能稳定，大型新兴经济体成长动能则有所改善。

OECD指称，美国、日本以及包括法国和意大利在内的整体欧元区成长动能料将稳定。

英国短期内成长动能料将持稳，但OECD补充道，英国与欧盟最终将达成何种协议仍存在变数。

OECD表示，指标显示德国及加拿大成长动能上扬。

参看相关资料，请点选OECD网站：here　　 (完)

(编译 龚芳; 审校 高琦)

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