全球经济：OECD领先指标显示大型新兴经济体成长动能上扬

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴黎11月9日 - 经济合作暨发展组织(OECD)发布的月度领先指标显示，中国、印度以及巴西和俄罗斯等新兴市场经济体的成长动能似蓄势上扬。
在最新出炉的综合领先指标(CLI)当中，OECD指出，OECD区域整体成长动能稳定，大型新兴经济体成长动能则有所改善。
OECD指称，美国、日本以及包括法国和意大利在内的整体欧元区成长动能料将稳定。
英国短期内成长动能料将持稳，但OECD补充道，英国与欧盟最终将达成何种协议仍存在变数。
OECD表示，指标显示德国及加拿大成长动能上扬。
参看相关资料，请点选OECD网站：here (完)
(编译 龚芳; 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。