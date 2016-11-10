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亚洲 | 2016年 11月 10日 星期四 11:46 BJT

标题新闻：马来西亚11月1-10日棕榈油出口下降15.7%至355,065吨，上月同期为421,044吨--ITS

注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选

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